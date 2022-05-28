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“Sinema Söyleşileri” Atlas Sineması’nda Başladı, İlk Konuk KEREM BÜRSİN

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Sinema Söyleşileri” Atlas Sineması’nda başladı. Gerçekleştirilen söyleşilerin ilk konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:20
“Sinema Söyleşileri” Atlas Sineması’nda Başladı, İlk Konuk KEREM BÜRSİN

İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Sinema Söyleşileri başladı.  Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşilerin ilk konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu.  Ömür Sabuncuoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Kerem Bürsin, ''Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema” hakkında konuştu.

Söyleşi öncesinde salona sürpriz ziyaret yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, söyleşiye katılan dinleyiciler ile kısa bir sohbet yaptı. Başkan Yıldız, Kerem Bürsin ve Ömür Sabuncuoğlu’na, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek sundu.

Aksiyon filmi severdim

Ünlü oyuncu, sinemaya ilk kez 7 yaşındayken Ankara’da gittiğini belirterek, “Sinema izleyen bir aileydik. Küçükken aksiyon filmlerini çok severdim. Jean-Claude Van Damme’ın büyük hayranıydım. Robert De Niro, Tom Hanks’e büyük hayranlığım var” diye konuştu. Ortaokul dönemlerinde de sinemaya büyük ilgi duyduğunu anlatan Bürsin, tek film alıp, birçok filme girdiğini söyledi.

Yeşilçam Filmleri’nin Yeri Dolmuyor

Kerem Bürsin, eski Yeşilçam filmlerini de çok sevdiğini belirterek, “Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı. Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz” dedi.

Bu Sektörden Ekmeğimi Kazanacağımı Biliyordum

Oyunculuğa başlamadan önce de mutlaka sinema sektöründe çalışacağına inandığını belirten Bürsin, “Oyunculuktan olmasa da ekmeğimi mutlaka sinemadan kazanırım demiştim. Oyunculuğa lisede başladım. Üniversitede küçük bir piyasamız vardı. Öğrenciyken de TV ve sinemaya çok merak ediyordum. Bu nedenle son senem hep koşturmayla geçti” diye konuştu.

Hepimiz No Name’ydik

Yaşamının çoğu Amerika’da geçmiş olan ünlü oyuncu Amerika ile Türkiye’deki farklılıkları; “Onlar daha disiplinli ve profesyonel. Oradaki çalışma koşulları daha güvenli ve ekibi daha çok düşünüyorlar” diye açıkladı. Ayrıca ülkemizdeki kadın oyuncuların şartlarının daha zor olduğunu, kadınlardan beklenen performansın her zaman daha fazla olduğuna da değinen Bürsin “Gençlere de olanak tanınmalı. Sonuçta bir dönem hepimiz, No Name idik” dedi.

Emmy’de Güzel İşler Çıkarıyoruz

Kerem Bürsin, son dönemde özellikle biyografi hikayelerin anlatıldığı filmlerin büyük başarı kazandığına işaret ederek, “Bizim biraz daha sinema sihrine girmemiz lazım. Sinemada hep birinin hayatını yapıyoruz. Evet, ülkemizde de anlatılacak çok insan hikayesi var fakat başka şeylere de yönelmeliyiz” diye konuştu. Ünlü oyuncu, film ödülleriyle ilgili olarak “Oscar Türkiye'ye gelmese bile adaylık gelsin çok isterim. Emmy’de ise güzel işler çıkarıyoruz” dedi.

Yarın Devam Ediyor

Birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerle sinemaya dair her şeyin konuşulacağı Sinema Söyleşileri  29 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Saat 14.00’te Atlas Sineması’nda düzenlenecek söyleşide Oscar Academy jüri üyesi, yapımcı Zeynep Atakan ile uluslar arası ödüllü yönetmen Nisan Dağ katılacak. “Yerelden Evrensele Koşan Gençler” başlıklı oturumda iki usta sinemacı, gençlere ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek.

Haber: Elif Hayvalı 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sinema SöyleşileriAtlas SinemasıKEREM BÜRSİNElif Hayvalı
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