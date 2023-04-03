Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor

İSTANBUL- Multidisipliner sanatçı Su Yücel’in “Yakalanan Zaman” adlı sergisi 8 Nisan-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Galeri Diani’de gerçekleşiyor. Bu sergide sanatçı edindiği deneyimlerini anda yakalayıp, zihninde kalanları son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşananları, doğanın anlarını, yaşama sevinciyle birleştirip bizlere aktarıyor. Yaşama dair hafızasını bizlerle bir belgeselci ruhuyla paylaşırken paletindeki renkleri içindeki yaşam, zaman ve mekan öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.

“Zamanın kokusunu, gürültüsünü, renklerini, dokusunu takip ettim; zamanı kaybetmeden kaydettim” diyen Su Yücel, adeta hayatın her anına resim gibi bakıyor. Sanatsal dilinin tuvale aktarımında bilgisini zihninde kalan anlarla harmanlayıp anın adeta fotoğrafını çekip duygusunu izleyici ile paylaşıyor. Hatta kimi eserlerinde fotoğraf makinasının, kadrajını tuşlarını da resmediyor ki hem anı yakalayanı, hem de o anı belleklere aktarıyor.

Hepimizin bildiği üzere Su Yücel belgeselci yönü ve gezginliği ile sanatını sürekli besliyor. Doğa ve insanla kurduğu samimi diyaloglar yapıtlarında yer buluyor, resimleşiyor. Bir yandan belgesel çekerken insan ve doğa ile diyaloglarını filmleştirirken duygularını da resimleştiriyor

Usta sanatçı gündelik yaşamda herkesin görmeyip hissetmediği ayrıntıların derinine inip o ayrıntıların peşinde koşuyor ve biz izleyicilere bu ayrıntıların ne kadar önemli olduklarını, anları, anıları oluşturduklarını bize söylüyor.

Su Yücel renkleri çok seven bir sanatçı olarak yapıtlarında aile geleneği olarak şiirin önemini de vurguluyor. Sanatta farklı disiplerin bir arada ortak paydada birleştirdiğini söylerken. “Yeteneğim, keyfim ve heyecanım daha çok renge doğru. Çünkü renk beni coşturan bir şey. Renksiz göremiyorum hayatı” diyor.

HABER: ERCAN AYDIN