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Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi, 18-24 Nisan tarihleri arasında Akasya’da

Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda küçükten büyüğe tüm ziyaretçileri gülümseten eğlenceli bir yolculuğa çıkarma hedefiyle Akasya’da. Sergi, 18-24 Nisan tarihleri arasında Akasya’nın zemin katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

18 Nisan 2023 Salı 10:59
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Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi, 18-24 Nisan tarihleri arasında Akasya’da

İSTANBUL- Sütaş’ın, esprili iletişim dilinin en önemli unsurlarından olan Sütaş Çiftliği Karikatürleri’nin 20’nci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen “Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi”, karikatürseverler ile buluşmak üzere Akasya’ya geliyor.

Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi, küçükten büyüğe tüm ziyaretçileri gülümseten eğlenceli bir yolculuğa çıkarmak için yeniden Akasya’da. 18 Nisan Salı günü Akasya’nın zemin katında açılan sergi, 24 Nisan Pazartesi akşamına kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 

Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin yıl boyunca Türkiye genelinde çeşitli lokasyonlarda karikatürseverler ile buluşması planlanıyor. 

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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