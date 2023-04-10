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Tamirane'de bu hafta sonu

Tamirane Akasya 14 Nisan Cuma akşamı Kord Vokal’i, 15 Nisan Cumartesi akşamı ise Zeynep Özyılmazel’i sahnesinde ağırlıyor

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:35
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Tamirane'de bu hafta sonu

İSTANBUL- Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya, pop, caz ve alternatif müziğin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. 14 Nisan Cuma akşamı müzik sevdalısı beş doktordan oluşan Kord Vokal, Türkçe Pop-Rock coverların yanı sıra yabancı popüler şarkıların da yer aldığı repertuvarı ile, 15 Nisan Cumartesi akşamı ise eskimeyen Türkçe şarkıları kendine has yorumuyla bambaşka bir lezzette sunduğu “Bildiğinizden Farklı” projesiyle Zeynep Özyılmazel Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Özyılmazeli
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