Tarihten sesleri Pera Müzesi’ne taşıyan portal “Akustik Ufuk”

İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi güncel sanatçıların üretimini teşvik ederek koleksiyonlarından esinlenen yeni yapıtlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Müzisyen ve sanatçı Özcan Ertek’in Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan esinlenerek hazırladığı Akustik Ufuk başlıklı interaktif ses yerleştirmesi, ziyaretçileri tarih içinde akustik bir seyahate davet ediyor.

Akustik Ufuk, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisindeki resimlerden esinlenerek üretilen ses manzaralarını elektronik bir pusula aracılığıyla çalan bir enstrümana dönüşüyor. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan dönemde Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki yoğun ilişkilerden esinlenen proje, tarih ile günümüz arasında bir bağ kuruyor. Ziyaretçileri bu enstrümanı kullanarak sergide yer alan eserlerden ilhamla üretilen sesleri dinlemeye davet eden yerleştirme, müzenin ikinci katındaki Oryantalist Resim Koleksiyonu galerisinde deneyimlenebiliyor.

İnsan, makine ve doğa ilişkilerini gündeme getiren çalışmalara imza atan Özcan Ertek’in Akustik Ufuk yerleştirmesi, farklı zamanlardan sesler getiren bir portal görevi görüyor. Metal korna, transistörler ve canlı kodlamadan oluşan ses performansında, Osmanlı döneminde farklı coğrafyalarda kurulan ilişkilerle ilgili ses manzaraları, yapay doğa sesleri ve tarihteki gündelik kent yaşamı tınıları Pera Müzesi’ne taşınıyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ