Tarkan'dan büyük Oyunculuk

İSTANBUL- Türkiye’de yayın hayatına başlayalı yaklaşık 10 ay olan Disney+, lansmanda duyurduğu sürpriz isim Tarkan ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dijital platformun marka yüzü olan megastar, rol aldığı reklam filmi ile izleyicileri Disney+ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Tarkan’ın Disney+ izlerken görüldüğü filmde, megastar izlediklerinin de etkisiyle kendini çok farklı sahnelerin içinde hayal ediyor ve izleyenleri Disney+ evreninde romantik komedi, aksiyon, belgesel ve bilim kurgu içeriklerinin başrolünde olduğu bir yolculuğa çıkarıyor.

HABER: ERCAN AYDIN