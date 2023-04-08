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Tarkan'dan büyük Oyunculuk

Disney+, Türkiye’deki lansman gecesinde marka yüzü olduğunu duyurduğu megastar Tarkan’ın rol aldığı yeni reklam filminde izleyiciyi bambaşka dünyaları keşfe davet ediyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:36
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Tarkan'dan büyük Oyunculuk

İSTANBUL- Türkiye’de yayın hayatına başlayalı yaklaşık 10 ay olan Disney+, lansmanda duyurduğu sürpriz isim Tarkan ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dijital platformun marka yüzü olan megastar, rol aldığı reklam filmi ile izleyicileri Disney+ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Tarkan’ın Disney+ izlerken görüldüğü filmde, megastar izlediklerinin de etkisiyle kendini çok farklı sahnelerin içinde hayal ediyor ve izleyenleri Disney+ evreninde romantik komedi, aksiyon, belgesel ve bilim kurgu içeriklerinin başrolünde olduğu bir yolculuğa çıkarıyor.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Megastar Tarkan
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