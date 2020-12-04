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Tarlada bulunan taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

Çorum'da çiftçinin tarlasında bulup, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı ve 100 bin TL'ye satmaya çalıştığı sırada ele geçirilen taş vaftiz teknesinin incelenmesi tamamlandı. Tarihi eserin milattan sonra 9 ila 10'uncu yüzyılda yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Aralık 2020 Cuma 11:41
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Tarlada bulunan taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

ÇORUM - Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı araştırmada teknenin 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.

100 BİN TL’YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe ile bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin kireçtaşı kayadan imal edilen milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda yapıldığı, yaklaşık 60’a 70 santimetre boyutlarında kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzeyinde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi. Hz. İsa’yı temsil eden yuvarlak haleli haç motifi bulunan taş vaftizin kiliselerde yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi. Eserin ön yüzündeki motiflerin ise kırmızı aşı boyası ile boyandığı anlaşıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarlada Bulunan Taş Vaftiz TeknesiÇorum
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