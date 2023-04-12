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Terzi’nin yayın tarihini açıkladı

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Terzi, gerçek hayattan esinlenen hikayesiyle 2 Mayıs'ta sadece Netflix'te

12 Nisan 2023 Çarşamba 19:43
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Terzi’nin yayın tarihini açıkladı

İSTANBUL- Netflix, güçlü karakterleri, geçmişten gelen sırları ve aşkı konu alan yeni dizisi Terzi’nin yayın tarihini açıkladı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Terzi, 2 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
 

Genç ve yetenekli bir terzi olan Peyami’nin hikayesinin anlatıldığı dizide Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten gizlediği babasının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Bugüne dek uzak durduğu, çevresindeki herkesten gizlediği ne varsa yüzleşmek zorunda kalırken, geçmişin üzerindeki sır perdeleri de aralanır.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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