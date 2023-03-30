“The Flash” 16 Haziran’da Vizyonda!

İSTANBUL- Merakla beklenen süper kahraman hikâyesi The Flash, 16 Haziran’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın (Ezra Miller), zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor. Barry, geçmişteki olayları değiştirmek amacıyla zamanda yolculuk yapmak için süper güçlerini kullandığında The Flash’te dünyalar çarpışır. Ancak ailesini kurtarma girişimi istemeden geleceği değiştirdiğinde Barry, General Zod'un yok etme tehdidiyle geri döndüğü ve sığınacak süper kahramanların olmadığı bir gerçeklikte hapsolur. Hapsedilmiş bir Kripton'luyu kurtarmak için, her ne kadar aradığı kişi olmasa da alışılmışın dışında olan bu çok farklı Batman'i emeklilikten vazgeçmeye ikna etmesi gerekmektedir… Nihayetinde, içinde bulunduğu dünyayı kurtarmak ve bildiği geleceğe dönmek için Barry'nin tek umudu hayatı için yarışmaktır. Ancak yaptığı tüm fedakârlıkları evrenin başa dönmesi için yeterli olacak mıdır?

Ezra Miller'ın başrolünde yer aldığı The Flash'ın oyuncu kadrosunda, son dönemlerin yükselen yıldızı Sasha Calle, Ben Affleck, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons ve Michael Keaton gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Hikâyesi John Francis Daley, Jonathan Goldstein ve Joby Harold’a ait olan filmin yapımcılığını Barbara Muschietti ve Michael Disco’nun üstleniyor. Filmin yönetici yapımcıları ise Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman ve Marianna Jenkins.

Görüntü yönetmenliğini Henry Braham’ın yaptığı filmin, yapım tasarımcısı Paul Denham Austerberry, kostüm tasarımcısı Alexandra Byrne. Filmin müziklerinde ise Benjamin Wallfisch imzası var.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği The Flash, 16 Haziran’da sinemalarda olacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL