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The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da

The White Buffalo, +1 Rock Fest kapsamında, Vigor Event ve Freebird Agency organizasyonu ile 7 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena’da sevenleriyle bir araya gelecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 17:06
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da

Ülkemizde ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy adlı dizinin, “Come Join The Murder”, “The Whistler”, “Set My Body Free” gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle ülkemizin en üretken rock gruplarından Redd de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız, ülkemizin yetiştirdiği en özel seslerden Murat İlkan da akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında yer alacak.

Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde Rock FM’den Metehan Mert Çakır olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
The White BuffaloVolkswagen Arena
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