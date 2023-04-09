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TikTok'taki dizi ve film severler #Neİzlesem'de bir araya geliyor

Yeni keşiflerin başlangıç noktası olan TikTok, film ve dizi severleri bir araya getiren yeni eğlence noktası #Neİzlesem'i duyurdu. 7 Nisan itibariyle hayata geçecek olan #Neİzlesem 'de kullanıcılar birbirinden farklı dizi ve filmleri keşfetme, alanında uzman içerik üreticilerinin film ve dizi eleştirilerini izleme ve favori listelerini öğrenme şansına erişecek.

09 Nisan 2023 Pazar 16:57
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TikTok'taki dizi ve film severler #Neİzlesem'de bir araya geliyor

İSTANBUL- Farklı kullanıcılara ve kültürlere hitap eden #Neİzlesem, kullanıcıların en sevdikleri filmlere, dizilere ve TV programlarına olan hayranlıklarını dile getirmek, derecelendirmek veya film ve dizilerden içerik ve parçaları paylaşmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor.

#Neİzlesem sizi özel bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada, pek çok farklı içeriğin yanı sıra, TikTok'un Türkiye'deki eğlence partneri İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) ile birlikte İstanbul Film Festivali kapsamında çalışan içerik üreticileri, festivalde gösterilen filmlerle ilgili TikTok'a özel içerikler üretecekler.

Öte yandan Yıldızlar Geçidi bölümünde TikTok'un en iyi içerik üreticisi ve yorumcularından bazılarının önerileri ve izlenmesi gereken favorileri yer alıyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
NeİzlesemTikToktaki
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