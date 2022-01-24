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Tiyatro Keyfi ile yeniden

Pandemi nedeniyle tiyatro oyunlarına ara veren Tiyatro Keyfi, üç iddialı eserle yeniden perdelerini açıyor.  26 Ocak’ta prömiyerini yapacak olan “Tut Elimden Rovni”nin ardından, Ted Bundy ve Bana Amy De müzikali de seyirci ile buluşacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:17
Tiyatro Keyfi ile yeniden

Haber: Dinçer Karacalar

Kemal Başar’ın sanat yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Keyfi, Aziz Nesin’in klasik eseri Tut Elimden Rovni’nin prömiyerini 26 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.30’da Şişli Tiyatrosu’nda yapıyor.

Topluluğun 9’ncu yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan eserin yönetmenliğini Kemal Başar, yönetmen yardımcılığını Kerem Kuraner, orijinal müziklerini Can Atilla yapıyor. İnsanlığa ve aşka övgü niteliğindeki eserde Savaş Alp Başar ile Cansu Tekoluk rol alıyor.

Ted Bundy; 28 Ocak Cuma akşamı Kozzy Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Sahnesinde İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Oyun daha sonra, 17 Şubat Perşembe 20.30, Kadıköy Moda Sahnesi’nde, 24 Şubat Perşembe 20.30’da da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro Keyfi’nin ödüllü eseri Bana Amy De - Amy Winehouse Müzikali ise Ankara turnesinde, 19 Şubatta Panora Sanat Merkezi’nde sergilenecek. 25 Şubat Cuma akşamı ise saat 20.30’da İstanbul Kültüral Performing Arts’da seyirci karşısına çıkacak.

BANA AMY DE - Amy Winehouse Müzikali 

Hayalleri olan, geleceğe umutla bakan genç bir kadındı. Etrafındakiler onu korkunç, karanlık bir dünyaya hapsetti. Çırpındıkça daha da kayboldu. O sadece şarkı söylemek istiyordu. Vazgeçti... Tiyatro Keyfi'nin bu benzersiz eseri çağdaş dans ve canlı jazz rock müzik eşliğinde özgün bir yorumla sunuluyor.

Yazan: Kosta Kortidis

Yöneten: Kemal Başar

Işık tasarımı: Yüksel Aymaz

Müzik: Savaş Alp Başar

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Oyuncular:Cansu Tekoluk, Alkış Peker, Savaş Alp Başar, Zeynep Yaylıcıoğlu

Orkestra: Savaş Alp Başar, Sinan Yıldız, Kaan Yavuz,Güney Soysal

TED BUNDY 

Tiyatro Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, gerilim ve sürprizlerle dolu bu yeni eserini Kemal Başar yönetti. Orhan Kılıç ve Kemal Başar oynuyor. 

İnsanlığın gördüğü en iğrenç seri katil... 1989'da elektrikli sandalyede idam edildi. En az 78 kadını katletti. Hepsi onu terk eden kız arkadaşına benziyordu. Gelmiş geçmiş en azılı seri katil ve nekrofil Ted Bundy'nin ölmeden önce celladıyla geçirdiği son 1 saat...

Yazan: Kosta Kortidis

Yöneten: Kemal Başar

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Murat Gülmez

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Ted Bundy: Orhan Kılıç

Richard Angelholmes: Kemal Başar

TUT ELİMDEN ROVNİ 

Aziz Nesin’in müthiş eseri… Objelerin göze yaklaştıkça netliğini kaybetmesi gibi en yakınındakini çoğu kez net değerlendiremez insan. Kıymetini bilemezseniz, elinizden kayıp gider. Sonsuza dek. Oyun insanlığa ve aşka övgüdür.

Yazan: Aziz Nesin 

Yöneten: Kemal Başar 

Yönetmen yardımcısı: Kerem Kuraner 

Müzik: Can Atilla 

Reji asistanı: Zeynep Yaylıcıoğlu 

Oyuncular: Savaş Alp Başar, Cansu Tekoluk 

 

Program: 26 Ocak Çarşamba 20.30, Şişli Tiyatrosu. 2, 9, 16, 23 Şubat Çarşamba 20.30, Oda Tiyatrosu. 6 Şubat Pazar 16.00, Caddebostan Kültür Merkezi. 17 Şubat Perşembe 20.30, Kültüral Performing Arts.

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Tiyatro Keyfi Ile Yeniden
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