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Toplum, şiddet ve iktidar ilişkisi üzerine

VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı “Şiddet ve Politika: Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar” insanlığa özgü olan şiddet kavramını politika üzerinden inceliyor.

11 Nisan 2023 Salı 17:16
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Toplum, şiddet ve iktidar ilişkisi üzerine

İSTANBUL- VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) felsefe kitaplığı genişlemeye devam ediyor. Politik felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan felsefeci M. Ertan Kardeş’in “Şiddet ve Politika: Felsefede Temel Tartışmalar ve Konumlar” isimli kitabı okurla buluştu. Eser, Antik Çağ, Yeni Çağ, 19’uncu ve 20’nci yüzyıldan; Platon, Thomas Hobbes, Friedrich Engels, Georges Eugène Sorel, Carl Schmitt, Jean-Paul Sartre ve Frantz Fanon gibi düşünürlerin aralarındaki tematik ve kavramsal farklılıkları inceliyor. 

Düşünürlerin şiddet kavrayışlarını ve farklı tezlerini bir deneme çerçevesinde ele alan kitap, “Saldırma ve Saldırganlık Hâlinden Şiddete”, “Politika ve Şiddet Karşıtlığı”, “Karşı-Şiddet Fikri” ve “Politika ve Şiddetin Biraradalığı Fikri" başlıkları altında dört bölümden oluşuyor. Yazar M. Ertan Kardeş, günlük yaşamda şiddetin tanımını yaparken seçtiğimiz kelimelerin farklı disiplinlerdeki karşılığının incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

HABER: BÜENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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