Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.945,86
ALTIN
1.213,41
DOLAR
19,17
STERLİN
23,73
EURO
20,84
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi İki Ayda 17 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Edirne'de, bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesini 2 ayda 17 binden fazla kişi ziyaret etti.

30 Mart 2023 Perşembe 13:54
0 Okunma
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi İki Ayda 17 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

EDİRNE AA- Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzede sergileniyor.

"Yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayan müze, 734 türden 1923 örneğe ev sahipliği yapıyor.

BMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla ocak ayında açılan müze kısa sürede 6 bin 215'i çocuk olmak üzere 17 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, müzenin Edirne ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Müzenin ziyaretçilerine bitki ve hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı sağladığını aktaran Tabakoğlu, "Müzemizde her dereceden öğrencimiz, kitaplarda gördükleri canlıları bizzat müşahede edebiliyor. Müzemizin düzenlenmesinde ve faaliyetlerinde göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe'ye, Müze Müdürü Özmen Yeltekin'e ve emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Doğa Tarihi Müzesi, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yaşayan MüzeTrakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor
Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor
Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!
Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!
“Konuşan Yazılar” Sergisi Sabır ve Dayanışmayla Kültürümüze Dair İzler Taşıyor
“Konuşan Yazılar” Sergisi Sabır ve Dayanışmayla Kültürümüze Dair İzler Taşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans