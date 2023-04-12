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TRT Basın Bülteni: TRT Ortak Yapımı “Mannu Çanakkale’de” Filminin Galası Gerçekleşti

Sevimli bir koala olan Mannu’nun, sahibi William ile birlikte çıktığı macera dolu serüveni anlatan TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” filminin İstanbul’da gerçekleşen galasına minik izleyiciler yoğun ilgi gösterdi

12 Nisan 2023 Çarşamba 19:26
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TRT Basın Bülteni: TRT Ortak Yapımı “Mannu Çanakkale’de” Filminin Galası Gerçekleşti

İSTANBUL- Sevimli bir koala olan Mannunun, sahibi William ile birlikte Avustralyadan Çanakkaleye uzanan macera dolu eğlenceli serüvenini konu alan animasyon filmin galası İstanbul’da gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TRT Yönetimi, filmin genel yönetmeni Nurullah Yenihan, Yapımcı Kemal Bilal Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

“Çanakkale Zaferi’nin TRT aracılığıyla gelecek nesillere aktarılması önemli”

Galaya konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de film sektörünün ve animasyon prodüksiyonlarının ciddi aşamalar kaydettiğini söyledi. Ersoy, TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" filminin fragmanlarından yola çıkarak prodüksiyon kalitesini beğendiğini, Türk film ve animasyon sektörünün gelmiş olduğu noktanın memnuniyet verdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi’nin birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması açısından bu filmin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyleyen Ersoy, “Tabi bunun TRT ve sinema üzerinden gelecek nesillere, gelecek toplumlara yayılması ayrıca anlamlı. Biz bakanlık olarak bu çalışmalara verdiğimiz desteğe arttırarak devam edeceğiz. Bu filmin farklı özellikleri var. Bir çocuklarımıza küçük yaştan çizgi film vasıtasıyla tarihimizi geçmişimizi öğretmek. Ayrıca bu bölgelerimizi tanımalarını sağlamak çok anlamlı ve önemli.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel anlamlı bir animasyon

TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" filmi, sevimli bir koala olan Mannu'nun, sahibi William ile birlikte Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan macera dolu eğlenceli serüvenini konu alıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında "Çanakkale Zaferi"ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaran yapım, TRT Çocukun uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin de katkılarıyla üç boyutlu animasyon türünde hazırlandı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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