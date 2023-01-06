TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti

İSTANBUL - Bakan Varank, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Galaktik Tayfa" filmin galasına katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Rafadan Tayfa'nın artık Türkiye’nin bir markası olduğunu belirterek, "Son dönemde Türkiye'de hem dizi sektörü hem animasyon sektörü, genç yeteneklerimizin de sayesinde oldukça güzel bir ivme yakalamış durumda. Bu manada Rafadan Tayfa'yı biz çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğretmek için nasıl kullanırız diye İsmail Bey'le istişare ederken Galaktik Tayfa fikri ortaya çıktı. Çocuklarımıza teknolojiyi, uzayı sevdirecek neler yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Bu manada işte o filmin galasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmde emeği geçenlere teşekkür eden Varank, "Ben öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı'mıza çok teşekkür ediyorum, bu güzel galaya ev sahipliği yaptığı için, filme verdiği destek için. Tabii bu işin mimarı, öncelikle TRT ve yapımcı İsmail Bey. Onlara da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Animasyon sektöründe de geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz"

Bakan Varank, dünyanın her bölgesinde Türk dizilerinin izlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar size Türk dizilerini izlediklerini söylüyorlar. Film sektöründe gençlerimizin kurduğu girişimler dünyada çok başarılı işlere imza atıyor. Animasyon sektöründe de geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz. Bunun gibi yapımlarla hem ekonomik anlamda Türkiye'ye katkı sağlayacağız. Ama aynı zamanda kendimizi ve kültürümüzü dünyaya çok daha güzel bir şekilde tanıtacağız. Bu güzel galaya geldiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Siz de heyecanı gördünüz. Vatandaşlarımız burada, çocuklarımız burada. Ben tekrar Kültür Turizm Bakanı'mıza, TRT Genel Müdürü'müze, elbette Rafadan Tayfa’nın mimarı, yapımcısı İsmail Bey’e çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye de buradan Rafadan Tayfa'yı izleyin diyoruz. Çocuklarımız teknolojiyi, uzayı biraz daha içselleştirsinler."

Bakan Varank, konuşmasının ardından vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Galaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler katılırken, minik izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi.

Galaya eşi ve çocuklarıyla konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin film ve dizi sektöründe çok büyük adımlar attığını belirterek, "Türkiye, bugün ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke. Her geçen sene de cirolarını döviz bazında artırarak, bu ihracatına devam ediyor. Artık dünyanın her noktasında Türkiye, ihraç ettiği dizi ve filmlerle tanıtımını yapmaya başladı. En etkili tanıtım da bu." diye konuştu.

Ersoy, "Rafadan Tayfa" filminin önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rafadan Tayfa, teknolojiyi de birleştiren çağımızın yeni nesil filmini oluşturuyor aslında. Animasyon prodüksiyonlarının Türkiye'de gelişmesi konusunda da öncülük eden bir filmimiz. Ne kadar başarılı olursa, bu tarz filmlerin Türkiye'de yapılması ve bu tarz filmlerin dünya tarafından satın alınması o kadar önemli. O açıdan başka bir misyon üstlenmiş durumda. Biz de destekliyoruz. Sanırım bu 3. film. İlki 2 milyondan fazla izleyici almıştı. İkincisi Göbeklitepe, bizim tarihi yerlerimizi tanıtması açısından çok önemliydi. 3,5 milyondan fazla izleyici almıştı. İnşallah bu sefer 5 milyonu geçeceğiz. Bu filmle rekoru sağlayacağız ve hem film sektörü hem animasyon sektörü açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından Rafadan Tayfa birçok misyonu başarıyla üstlenmiş olacak. Ama çok önemli bir misyonu daha var, Türk kültürünün Türk yapımcılar tarafından halkımıza tanıtılması, herkese örnek olmasını diliyorum."

"TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT Çocuk kanalının en sevilen animasyonlarından birini daha beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

TRT Çocuk'un, ilk kurulduğu günden bu yana Türkiye'de animasyon sektörünün lokomotifi olarak hareket ettiğini belirten Sobacı, "Kanalımız bir yandan reklamsız bir şekilde çocuklara yönelik içeriklerini vererek yayın hayatına devam ederken, aynı zamanda mobil uygulamaları ve oyunlarıyla dergi ve kitaplarıyla müzikalleriyle web sitesiyle sinema filmleriyle aslında çocuk medyasına yön vermeye de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk ve TRT Sinema Müdürlüğünün işbirliğiyle beyaz perdeye taşınan birçok animasyon filminin hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından beğeniyle karşılanarak gişede büyük başarılar elde ettiğini aktaran Sobacı, şu bilgileri verdi:

"Bu başarının arkasındaki en temel faktörlerden birinin, ebeveynlerin TRT'ye duyduğu güven olduğunu düşünüyorum. Çünkü ebeveynler biliyorlar ki aslında TRT içeriklerini pedagoglarla ve çocuk gelişim uzmanlarıyla üretiyor. Aileler biliyor ki, çocuk söz konusu olduğunda TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde hareket ediyor. Böylelikle TRT ve TRT Çocuk özelinde aileler arasında çok güçlü bir güven ilişkisi inşa ediyor."

"Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa kendi rekorunu egale edecek"

Zahid Sobacı, başarının bir yansıması olarak 2022'de 7 animasyon filmini beyaz perdeye taşıdıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan aldığımız güçle de 2023 yılının ilk animasyon filmini serinin üçüncüsü olan 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa' filmiyle beyaz perdeye taşımak istedik. Serinin ilk filmi 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' iki milyon izleyiciye ulaşarak bir gişe rekoru kırmıştı. Serinin ikincisi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' üç buçuk milyon izleyiciye ulaşarak kendi rekorunu egale edip aynı zamanda tüm zamanların Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi unvanını elde etmişti. Biz bu başarılardan da beslenerek, serinin üçüncü filmi olan 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'nın bu başarıları egale edeceğini çok daha ileri bir noktaya götüreceğini düşünüyor ve temenni ediyoruz."

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, filmin pek çok ülkede aynı anda vizyona girmesinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'de ilk defa oluyor bugün Avrupa'da vizyona girdik ve aziz Azerbaycan'da vizyona girdik. Daha önceden filmler orada vizyona girmediği için onlardan üzgün mesajlar alıyorduk, bugün mutluluk mesajları aldık." diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa bir film 81 ilde aynı anda vizyona girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filmi Türkiye'de ilk defa aynı anda 81 ilde sinemaseverlerle buluşacak. Sinema salonu olmayan illerdeki kültür merkezleri sinema salonuna çevrilerek filmin aynı anda her yerde izleyiciyle buluşması sağlanacak.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda yaklaşık üç yılda tamamlanan film için yüz kişilik bir ekip çalıştı. İsmail Fidan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi yönetmen İsmail Fidan hazırladı.

"Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" yurt dışında da macerasına devam edecek. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan'da vizyona giren film, 13 Ocak'ta Fransa'da gösterimde olacak.

TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"nın konusu özetle şöyle:

"Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngeye yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bu keşif bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri'nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker, geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının. Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri'yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul'un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir."