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TRT’nin, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Birinci Belli Oldu

TRT tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın büyük finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 Nisan 2023 Salı 11:22
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TRT’nin, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Birinci Belli Oldu

İSTANBUL- TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Ramazan ayına özel düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın büyük finali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadir Gecesi’nde ekrana gelen yarışmanın büyük finalinde Kur’an ziyafeti yaşandı.

Final programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yedinci sezonun birincisi Hafız Muhammed Saka oldu

“Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın ilk bölümü, 22 Mart Çarşamba gününden itibaren Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.30’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelen program, bu yıl da Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere Kur’an ziyafeti yaşattı. Final gecesinde yarışmanın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, HafızOsman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri koltuğunda yer aldı. “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” 7’inci sezonunun birincisi Hafız Muhammed Saka, ikincisi Ercan Efiloğlu, üçüncüsüise Okan Sağdıç oldu. Dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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