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Tünel inşaatında ortaya çıkan mağara turizme kazandırılacak

Zonguldak Valiliği, tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Mağara araştırmacısı Engin Zaman, kentin mağara turizmi için oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Mart 2021 Salı 14:00
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Tünel inşaatında ortaya çıkan mağara turizme kazandırılacak

ZONGULDAK - Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi. Yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.

'BAĞLIK MAĞARASI' ADIYLA BİLİNİYOR

Mağarada incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunan mağaranın İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatması talimatını verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da görevlendirilen heyetle birlikte mağarada incelemede bulundu. İlk olarak mağara hakkında bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı. Kentte yıllardır mağara araştırmaları yapan Engin Zaman da mağaranın bölge halkı tarafından 'Bağlık Mağarası' adıyla bilindiğini, ancak tünel inşaatıyla büyük bir girişin ortaya çıktığını söyledi. Zonguldak'ın mağara turizmi açısından çok zengin bir kent olduğunu belirten Zaman, "Bu üst kısımdaki mağarayı bizler 20 yıl önce çalışmıştık. O zaman uzunluğu 490 metre civarındaydı. Şu an bulunduğumuz yer üst fosil diye tabir ettiğimiz ikinci muhteşem salondayız. Bu kısmın ortaya çıkmasındaki neden ise burada tünel çalışması sırasında giriş çökerek yeni bir fosil giriş açıldı. Böylece halkın girebileceği çok daha büyük alan açıldı. Ancak öncelikle bu çökmenin nedeni ve durumu incelenmesi lazım" dedi.

ZONGULDAK, MAĞARA TURİZMİNDE ÇOK ÖZEL

Turizme kazandırılması için öncelikle mağarada detaylı çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Zaman, şöyle konuştu:

"Zonguldak Avrupa'da mağara anlamında çok özel bir yere sahip. Bir günde 3 mağara gezebileceğiniz bir vilayet. Avrupa'da böyle bir yer yok. Burasının adı Bağlık Mağarası. Kalsiyum karbonat ağırlıklı oluşumlara sahip. Gerçekten müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor. İncelenmeden sonra jeosit miras olabilecek bir mağara olabilir. Giriş kısmındaki çökmeler nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşın şu an için içeri girmesinin önüne geçilmesi gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ValiliğiTünel InşaatıMağaraTurizm
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