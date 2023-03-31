Türk sinemasının gülen yüzü: Halit Akçatepe

İSTANBUL AA- Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Akçatepe, "Hababam Sınıfı" filmlerindeki "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde "anne" rolünü başarıyla üstlenen Leman Akçatepe'nin oğlu olarak 1 Ocak 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Usta sanatçı, yaptığı bir açıklamada, babasının yakışıklı bir adam olmadığını belirterek, "Ama çok iyi bir komedyendi. Sahneye çıkıp da alkış almadan indiğini hatırlamam. Babam ile sahnede ilk defa karşı karşıya oynadığımda elim ayağım titredi. 'Heyecan yapacak ne var ki? Sahneye çıkacağım, babamla oynayacağım.' diyordum ama öyle değilmiş. Babam bir devdi benim için. Ben 5 yaşından beri hep onu seyrettim, onun büyük işlerini gördüm, ona yapılan alkışı gördüm. Her ne kadar babam da olsa sahne heyecanı başka bir şeydi. Böyle bir adamın karşısında oynamak benim için kolay değildi. Babamdan çok şey öğrendim. İşe saygıyı öğrendim en önemlisi. Babam işini çok severdi ve hep 'Allah benim ömrümü sahne üzerinde alsın.' derdi. Dinine de düşkün bir adamdı. Cuma namazlarını kaçırmazdı, bayram namazlarına beraber giderdik." ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak adım atan Akçatepe, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne başladı ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda oyuncu olarak görev aldı.

Başarılı oyuncu, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde eğitim gördü. Bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde okuduktan sonra askere gitti.

Üniversitenin gençlik tiyatrosunda sahnelenen oyunlarda rol aldı

Akçatepe, vatani görevini yedek subay olarak 1959'da Ankara'da yaptı.

Hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra, derslere girmek yerine, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.

Muammer Karaca Tiyatrosunun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

Halit Akçatepe, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Oda Tiyatrosu'nda "Sel" adlı piyesle başladı. Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalıştı.

Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynayan sanatçı, aynı dönem Ertem Eğilmez'le tanıştı.

Akçatepe, "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" filmlerinde oynadığı rollerle seyircinin beğenisini kazandı.

Ertem Eğilmez filmlerinin sevilen yüzü olan sanatçı, verdiği bir röportajda, Eğilmez'den çok şey öğrendiğini belirterek, "Arzu filmin kadrolu oyuncusuydum. Çekeceğimiz senaryo üzerinde çalışmak için toplanırdık şirkette. Senaryo üzerinde çalışırdık. Ben arada bir Ertem Abi için kahve yapardım. Ertem Abi'ye biri oyuncu önerisinde bulunduğunda, 'Çok iyi bir oyuncu, mutlaka oynat' falan gibi önerilere kulak asmazdı. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olsun hiç önemli değildi. İllaki bir filmde küçük bir sahnede oynayacak sonra geçip karşısına onu seyredecek. Resimde istediğin kadar yakışıklı ol, güzel ol, hiç önemli değildi onun için. Oyununu görür ona göre bir sonraki filmde oynatacaksa karar verirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Usta oyuncu, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin Akçatepe'den olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı "Tatlı Dillim" filmiyle tanınırlığını arttırdı.

Hababam Sınıfı'nda "Güdük Necmi" karakterini oynadı

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filminde "Güdük Necmi" karakterini oynayan Akçatepe, daha sonra Arzu Film'den ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.

Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren, "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Sanatçı, 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü.

"Babam Sınıfta Kaldı" televizyon dizisinde ve "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde de yer alan sanatçı, "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı.

70'ten fazla sinema filminde oynadı

Rol aldığı duygusal komedilerde karakter rollerini oynayan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda rol aldı.

Sinemanın yanı sıra çok izlenen televizyon dizilerinde de başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Akçatepe, unutulmaz karakterlerle Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu.

Kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da 31 Mart 2017'de 79 yaşında vefat eden sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Akçatepe'nin oynadığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Bizim Aile", "Leyla ile Mecnun", "Geniş Aile", "Aile Reisi", "Vurgun", "Yalan Dünya", "Hakkını Helal Et", "Sevda Çiçeği", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Cumbadan Rumbaya", "Mühim Olan Aşkımız", "Hababam Sınıfı Askerde", "Avrupa Yakası", "Yeşilçam Denizi", "Hababam Sınıfı Merhaba", "En Son Babalar Duyar", "Tersine Dünya", "Şaban ile Şirin", "Şaban Askerde", "Bizimkiler", "Şaban Pabucu Yarım", "Renkli Dünyalar", "Dokunmayın Şabanıma", "Hababam Sınıfı Tatilde", "Bülbül Ailesi", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Süt Kardeşler", "Lüküs Hayat", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Köyden İndim Şehire", "Mavi Boncuk", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Sev Kardeşim", "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Nasreddin Hoca Düğünde"