İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve AKM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle Türk Telekom, AKM’nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Protokol kapsamında Türk Telekom, AKM’nin büyük opera salonuna da ismini verecek.





Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.





“TÜRK TELEKOM, 2040 KİŞİ KAPASİTELİ OPERA BİNASININ İSİM SPONSORU”





İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bakanlığımız ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği adımını atmak üzere bir aradayız. İmza törenini gerçekleştirmekte olduğumuz “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Bağış ve Destek Sözleşmesi” ile Türk Telekom, 2040 kişi kapasiteli opera binamızın isim sponsoru olmaktadır. Bu noktadan itibaren, AKM’nin simgesi olan bu sanat mekânı Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacaktır. Bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsiyor, görev ve sorumluluklarımız dahilinde sunduğumuz ve ürettiğimiz bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösteriyoruz. Bugün müzelerimizden kütüphanelerimize, ören yerlerimizden kültür merkezlerimize ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklere kadar bu gerçeği her yerde birinci elden görebilirsiniz” diye konuştu.





“AKM TEKNOLOJİ FARKINDALIĞININ ÖZEL BİR ÖRENEĞİ”





Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:





“Teşhir-tanzim uygulamaları, bilgilendirme amaçlı uygulamalar, ziyaretçilerin düşünce ve önerilerini iletmek için kullanabileceği dijital ara yüzler, sanal müzelerimiz, ses, ışık ve sahne teknolojileri, güvenlik uygulamaları, mobil uygulamalar, reklam, tanıtım ve bilgi içerikli dijital platformlar gibi Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir. Yine Bakanlığımız bünyesine baktığımızda da Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün Hitit Kültür ve Turizm Sistemi, Meslek Birlikleri Bilgi Sistemi gibi son derece kapsamlı projeleri yürüttüğünü görürsünüz. Şu an içinde bulunduğumuz yeni AKM de aslında bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir. Yeşil çatı sisteminin kullanıldığı ve gün ışığından azami ölçüde faydalanacak şekilde tasarlanan AKM trafolar, jenaratörler ve UPS sistemleri ile de kesintisiz bir enerji akışına sahiptir.”





“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 475 ADET KAMERA İLE KESİNTİSİZ OLARAK İZLENMEKTEDİR”





Bakan Ersoy, “Aynı zamanda enerji izleme yazılımları sayesinde enerji tüketim değerleri anlık olarak kontrol edilerek enerji verimliliği en üst düzeyde tutulmaktadır. AKM’de kullanılan tüm aydınlatma sistemleri KNX entegrasyonu ile kontrol edilebilmekte ve izlenebilmektedir. Yerleşkelerin her yerinde iklimlendirme sistemleri mekanik otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir. Bu muazzam kültür-sanat kompleksi yüksek teknolojili 475 adet kamera ile kesintisiz olarak izlenmektedir. AKM bina içi kapılar kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte; kişiye özel kartlar ve yetkiler ile tüm AKM’de kontrollü geçişler sağlanmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri sayesinde de bina geneli güvenlik ve uyarı sistemleri 7/24 aktif olarak çalışmaktadır. Yine AKM, 4061 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alınmıştır. Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir” ifadelerini kullandı.





"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"





Bütün salonlarda son teknoloji ses sistemleri, sahne ışıkları, performans mekanları ve sahne mühendislikleri kullanıldığını söyleyen Ersoy sözlerini noktaladı:





" Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Sayın Ümit Önal’ın şahsında, bu iş birliğinin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını ve kültür-sanat hayatımıza katkılar sunmasını diliyorum.”





“MİLLÎ KÜLTÜRE DESTEK VERECEĞİMİZ İÇİN SON DERECE GURURLUYUZ”





Programda konuşan Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, "AKM, modern tasarımından son teknoloji sistemlerine kadar her yönüyle teknoloji ile sanatın buluşma noktası hâline gelecek. Türk Telekom olarak, devletin temelinin millî kültür olduğu düşüncesine sadık kalarak, sanata ve millî kültüre destek vereceğimiz için son derece gururluyuz" dedi.





“TÜRK TELEKOM KÜLTÜR VE SANAT İLE DEĞERLİ HİSSETTİRECEK”





Önal sözlerine şöyle devam etti:





“Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımının bir adımı olarak, Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’nde önemli bir iş birliğine imza attı. Ülkenin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, AKM’nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkânları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edecek.”





“TÜRK TELEKOM OLARAK TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”





Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şu değerlendirmelerde bulundu:





“Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin millî kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken; AKM’nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi ‘değerli hissettirmek' için kullanmayı sürdüreceğiz.”





“AKM’Yİ HER ANLAMDA DESTEKLEYECEK OLMANIN TARİFSİZ MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”





Türk Telekom’un, önümüzdeki dönemde, farklı kültür-sanat iş birlikleri ile adını sıkça duyuracağını da sözlerine ekleyen Önal sözlerini şöyle noktaladı.





“İstanbul’un kültür-sanat anlamındaki cazibe merkezi AKM’yi her anlamda destekleyecek olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Şehrin bu önemli simge mekânının en modern şekilde yeniden hayata kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’mıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İş birliğimizin başta tüm sanatseverler olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”





Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında AKM’nin 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna da Türk Telekom’un adı verildi. Türk Telekom, teknoloji ile sanatı buluşturan eğlence, dinlence, deneyim alanları ve özel etkinliklerle ziyaretçilerine ve kullanıcılarına keyifli anlar ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatacak.





AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin de sağlayıcısı olan Türk Telekom; etkinlikler, atölyeler ve özel marka ortaklıkları ile AKM’nin kültür-sanat takvimine hareketlilik katacak.





Anlaşma kapsamında, Türkiye’de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere hiç karşılaşmadıkları yeni bir deneyim sunacak.





AKM ziyaretçileri, Türk Telekom’un kuracağı özel ağırlama alanında (lounge) keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom’un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek. Kültür sanat takvimi süresince; çocuk atölyeleri, müzik atölyeleri, çalışma ve deneyim atölyelerinin yapılacağı AKM’de kültür&sanat, Türk Telekom’un bilgi ve birikimi aracılığıyla teknoloji ile harmanlanacak.