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Türkiye'deki Yapımcıların %60’ı Vizyonsuz

Şuursuz Aşk filmi ile Netflix algoritmasında büyük bir başarı yakalayan Umut Ertek’ten Dergi Suare’ye çarpıcı açıklamalar

16 Nisan 2023 Pazar 16:04
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Türkiye'deki Yapımcıların %60’ı Vizyonsuz

soru: Bizlere bu başlığı attırmanızın sebeplerine değinmek isteriz.

Türk sineması yeşilçam sonrası neden bu duruma geldi?

cevap: Sete murat 131 ile girip porsche ile çıkan hırsız şahsiyetsiz prodüksiyon-

amirlerinden mi başlamalıyım? Yoksa senaryo okumadan sözde film yapmaya çalışan yapımcı dostlarımızdan mı? bilemedim. Gerçek sinema ruh işidir onu sanat yapan kuralsız ve kaidesiz olmasıdır. Günümüz yapımcı ve yönetmenleri bu olguyu ve gerçekçiliği maalesef yakalayamadılar. Amaç sadece para olursa bunun adı amaçsızlık olur ve konuda çok becerikli arkadaşlar.

Sete murat 131 ile girip porsche ile çıkan hırsız şahsiyetsiz prodüksiyon - amirlerinden mi başlamalıyım? Yoksa senaryo okumadan sözde film yapmaya çalışan yapımcı dostlarımızdan mı?

soru: Türk Sineması bitti mi sizce?

cevap: 30 sene önce dünya üçüncüsü olan bir endüstri şu anda ilk onda can çekişiyorsa sorunun cevabı net ve acı olmasına rağmen gerçektir elbette bitti ve bitirildi. Sinema ve edebiyat ayrıca tiyatro bir ülkenin temel taşları arasındadır. Sizce hangisi kaldı?

30 sene önce dünya üçüncüsü olan bir endüstri şu anda ilk onda can çekişiyorsa sorunun cevabı net ve acı olmasına rağmen gerçektir elbette bitti ve bitirildi….

soru: Sizce sebepleri nelerdir?

cevap: Niteliksiz yetersiz ve vizyonsuz egoluların iş yapmak için sinema yapması. Bu zihniyetin değişmesi şart, amerikan sineması korelilerle top gibi oynuyor. Koreli dağıtım firmaları senin ülkende dağıtım konusunda neden tekelleşti? Çünkü sen derinliği olan filmler yapamaz hale geldin bu aslında ciddi bir felaket. Milli duygularımızı sinemacılar olarak kaybettik ve bu her şeyin sonu oldu. Biz şuursuz aşk ile 29 ödül aldık, platform algoritmasında ciddi başarılar elde ettik. Çünkü benim olduğum sette son sözü ülkem adına ben söylüyorum yapımcılar değil. Donanım ve yeterliliği tartışmaya açık olan adamlardan tavsiye almazsan başarı gelir. Yaptığın projeyi şöhret olmak ya da para kazanmak için tasarlarsan halk sana tokadı atar.Bu değişmez bir kuraldır, bir projeyi tasarlarken milli duygularla mühendislik yapacaksın.

Aksi takdirde cihangirde bir bardak çay parası bulamayan çakma entelektüel adamları zengin etmekten başka bir halta yaramazsın, ülkemizdeki yapımcıların yüzde atmışı maalesef donanımsız vizyonsuz ve bu durum Türk sinemasının can çekişmesine sebep oldu bu sebepten ben genelde uluslararası Türk olmayan yapımcılarla çalışmayı tercih ediyorum.

Niteliksiz yetersiz ve vizyonsuz egoluların iş yapmak için sinema yapması. Bu zihniyetin değişmesi şart…

*****************

Ülkemizdeki yapımcıların yüzde atmışı maalesef donanımsız vizyonsuz ve bu durum Türk sinemasının can çekişmesine sebep oldu…

soru: Peki bu olumsuzluklar değişir mi?

cevap: Değişmek zorunda ve değişecek. Şuursuz aşk dünyada blindlove adıyla bu işin istenildiğinde olabileceğinin kanıtlamış bir filmdir, şimdi ise ağır istanbul isimli projeye motor diyeceğiz.

Muhtemelen ağır İstanbul ile algoritmaları alt üst ederiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık, yeni yansıtma teknikleri aylar süren açı çalışmaları sistemsel ışık kırılmaları bu gibi mühendisliklerle uzun zaman çalıştık. Ülkemiz sineması adına çarpıcı ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu hassasiyetlerle film yapılmaya başlanırsa bu işi çözeriz.

Şimdi ise ağır İstanbul isimli projeye motor diyeceğiz.

Muhtemelen ağır İstanbul ile algoritmaları alt üst ederiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık…

soru: Siz 25 yıldır yönetmen ve senaristsiniz ayrı çocukluk yıllarınızda Türkçe rap konusunda öncülük ayrıca prodüktörlükler yaptınız. Bu alanda olmayan bir müzik tarzını ülkemizde beslediniz. 30 yılda neler değişti müzik ve sinemada?

cevap: Biz hızlı tüketime kalıcı işlerle tutunamadık ülke olarak maalesef

ben müzik endüstrisini toparladığımda 16 yaşındaydım bunu başarmış-

bir vatan evladı olarak sinemayı da toparlayacağımıza yürekten inanıyorum.

Şimdiden yapımcıları dövmeye onlara gerçeklerle yüzleşmeye davet etmeye başladık. ya bizi anlayacaklar ya da bizi anladıklarında onlar için çok geç olmuş olacak. İyi sinema büyük paralarla film yapmak değildir, derinliği olan proje ruh işidir. Bunu er yâda geç mutlaka anlayacaklar çünkü yaptığımız doğru sinemalarla bunu kanıtlamaya devam edeceğiz aksi takdirde bu vatana ve millete ihanet olur. hezimete izin verecek toleransa sahip değilim, ya anlayacaklar ya da bizde milli sanat duygularımız ve anlayışımızla farklı metotlarla anlatmayı biliriz.

Ülkemizin sinema geleceğini birkaç asalağa teslim edemeyecek kadar büyük

bir sorumluluğumuz söz konusudur.

soru: Oldukça keskin ve açıklayıcı oldu söyleşi için çok teşekkür ederiz.

Ağır İstanbul’u sabırsızlıkla bekliyor olacağız.

cevap: Sevgilerimle.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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