Tyler Rake geri dönüyor

İSTANBUL- Chris Hemsworth’ün canlandırdığı Tyler Rake, bir başka ölümcül görevle geri dönüyor. İlk filmde ölümden dönen Rake, şimdi de Gürcistanlı zalim bir gangsterin rehin alınmış ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarmak zorundadır.

Netflix’in çok sevilen aksiyon filmi Exraction’ın, yönetmen koltuğunda Sam Hargrave’e yer veren devam filmi Extraction 2, 16 Haziran’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’tyayınlanacak.

İlk filmde ölümden dönen Rake, gizli operasyonlarda görev alan Avustralyalı bir paralı asker olarak bu kez bir başka ölümcül göreve gönderilir. Gürcistanlı zalim bir gangsterin rehin alınmış, hırpalanmış hâldeki ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarmak zorundadır.

Chris Hemsworth'ün yönetmen Sam Hargrave ile yeniden bir araya geldiği filmin yapımcılığını Joe ve Anthony Russo'nun yapım şirketi AGBO, senaristliğini ise Joe Russo üstleniyor. Golshifteh Farahani’nin ilk filmdeki rolüyle tekrar karşımıza çıktığı filmin oyuncu kadrosunda Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt ve Tinatin Dalakishvili de yer alıyor.

Bu film, hikâyesi Ande Parks, Joe Russo ve Anthony Russo'ya, çizimleri Fernando León González'e ait olan "Ciudad" adlı Ande Parks imzalı çizgi romandan uyarlanan ilk filmin devamı niteliğinde. Devam filminin yapımcılığını Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall ve Sam Hargrave; baş yapımcılığını ise Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus ve Stephen McFeely üstleniyor.

HABER: ERCAN AYDIN