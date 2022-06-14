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Uçan Ressamlar Başkentliler’i Büyüledi

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 35 metre yükseklikte şovlarını sergileyen Uçan Ressamlar, merak ve heyecanla izlendi.

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
14 Haziran 2022 Salı 13:08
Uçan Ressamlar Başkentliler’i Büyüledi

ANKARA- Dünyaca ünlü Fransız grup Les Passagers, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulus Meydanı’nda 35 metre yükseklikteki binada renkler, dans ve müzikle heyecan dolu bir performans sergiledi.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde binlerce kişinin izlediği performanslar sergileyen La Passagers, yüksek binaları dev bir tuvale dönüştürüyor. Binaları dikey bir sahne gibi kullanan grup, teatral, korografik ve resimsel bir evren oluşturuyor.

Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı’ndaki 35 metre yükseklikteki bir binada performans sergileyen Les Passagers, şaşkınlık yarattı.Sanat direktörlüğünü Philip Riou’nun üstlendiği grup, 4 kişilik ekibiyle onlarca metre yükseklikte asılı kalarak dev boyutlardaki Başkent Kültür Yolu Festivali logosunda yer alan başkentin sembol mekanlarını boyadı. Uçan Ressamlar”, logonun boyanmasının ardından binadan sarkıtılan halatlarla eşsiz bir dans performansı sergiledi.

Başkentliler’in büyük ilgi gösterdiği şovda izleyenler bol bol video ve fotoğraf çekti. İzleyenler, gösteriyi heyecanla ve merakla izlediklerini belirttiler.

Gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan grup üyesi Magali Brito, festival kapsamında Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Havada akrobasi olarak da bilinen "aerial dans" yaptıklarını belirten Brito, kaleler, dağlar,köprüler ya da şehir merkezlerindeki devasa binalar gibi yüksek yerlerde performanslar sergilediklerini söyledi.

HABER: Dinçer Karacalar 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 14.06.2022 14:02
Anahtar Kelimeler:
Uçan RessamlarBaşkent Kültür Yolu FestivaliFransız Grup Les PassagersHABER: Dinçer Karacalar
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