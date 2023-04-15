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Ülke ülke gezerek geleneksel Türk müziğini tanıtıyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti'nde yaşayan 29 yaşındaki Aman Odun, gezdiği ülkelerde geleneksel Türk müziğini tanıtıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 10:30
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Ülke ülke gezerek geleneksel Türk müziğini tanıtıyor
Antalya

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 2 yıl önce ülkesinden bisikletiyle dünya turuna çıkan Aman Odun'un yeni durağı Türkiye oldu.

Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerini gezen Odun, bulunduğu yerlerin işlek caddelerinde geleneksel Türk çalgıları dombra ve temir komuz ile müzik yapıyor, kendine has yorumuyla gırtlaktan söylediği şarkılarla da beğeni topluyor.

İstanbul, Ankara ve Muğla'dan sonra Antalya'ya gelen Odun, Manavgat ilçesinde tarihi Sarı Köprü'de geleneksel enstrümanlarıyla müzik ziyafeti sunuyor.

Aman Odun, AA muhabirine, geleneksel Türk müziğini tanıtmak için 2 yıl önce ailesinin yanından ayrılarak bisikletiyle yola çıktığını anlattı.

Rusya içindeki Türk özerk bölgelerinden başladığı gezisine Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkeleri eklediğini aktaran Aman, "Daha sonra Türk müzik kültürünü tanıtmak için Moğolistan, Çin, Güney Kore, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Singapur ve Belarus gibi ülkelere gittim." dedi.

Son olarak Türkiye'ye geldiğini ifade eden Odun, 14 ülkeyi gezdiğini ve 13 bin 300 kilometre katettiğini söyledi. Türk toplulukları içinde Türkiye'ye en uzak bölgede yaşadığını dile getiren müzisyen, Anadolu'da bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu kaydetti.

Gırtlak müziği ilgi görüyor

Çocukluğundan beri müzikle uğraştığını ve müziği çok sevdiğini belirten Odun, şunları anlattı:

"Özellikle geleneksel Türk, Kazak, Kırgız, Moğol ve Şaman müzikleriyle ilgileniyorum. Profesyonel değilim ama bu müzikleri geleneksel müzik aletleriyle çalıyorum. Eski Türk kültürünü tanıtmayı seviyorum. Geleneksel Türk çalgısı temir komuz ile çaldığım ve gırtlaktan söylediğim kömeyi (hömey) özelikle çok ilginç buluyorlar. Kullandığım enstrümanları soruyorlar. Türkiye'de gezdiğim şehirlerde ilgiyle karşılaşıyorum. Dombra ile başlayıp Kazak, Moğol ve Şaman müzikleri söylüyorum. İnsanlar hemen toplanıp dikkatle dinliyorlar."

Gezisinde genellikle çadır ve camilerde konakladığını, Türk insanının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Odun, bundan sonra Afrika ülkelerine gitmeyi planlandığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GelenekselTürkmüziğiAmanodun
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