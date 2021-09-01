ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLLERİ MUHTEŞEM BİR GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDU

HABER MERKEZİ

Vizyon Medya Grup, Gençlik ve Spor Konfederasyonu öncülüğünde İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası Başarı Ödülleri Töreni muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu.

Uluslararası Başarı Ödülleri İzmir Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde iş dünyası, medya, sanat, spor, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları alanında başarılı kişilerinde yer aldığı geceye cemiyet hayatı yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vizyon Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Taner Özgür kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Muhteşem gecenin sunuculuğunu Son Mühür TV Haber Spikeri Ayşegül Koç ve Genç Yazar Erkan Birlik yaptı. Gecede sahne alan sanatçılar şarkıları geceye renk kattı.

Yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına iş insanlarından, siyasetçilere sanatta, medyaya alanında başarılı birçok isim ödüle layık görüldü.

Vizyon Medya Grup Başkanı Taner Özgür

Vizyon Medya Grup Başkanı Taner Özgür: Uluslararası Başarı Ödülleri gecesine desteklerini esirgemeyen iş insani Vedat Temel beye, Güney Sudan İzmir Fahri Konsolosu Mesut Mercan beye, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Şahin Ekici Beye, İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Hayrullah Eligül Bey’e, Gecemizin Tasarımını yapan Hazal Tirakigil ve Tuğba Kalemlaş'a gecenin sunucuları Erkan Birlik ve Ayşegül Koç'a ve emeği geçen tüm herkese yürekten sonsuz teşekkür ediyor, Eylül ayı içinde yeni bir organizasyon ile yeniden bir arada olmayı ümit ettiğimi bildirmek isterim.’’ açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLLERİ GECESİNDE ÖDÜL LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER LİSTESİ

ABDÜL BATUR - YILIN İYİ BELEDİYE BAŞKANI KONAK BELEDİYESİ

ALİ YANGIR - YILIN EN İYİ MECLİS ÜYESİ CHP KONAK BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

ECE İÇMEZ - YILIN EN BAŞARILI KADIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ÖYKÜ ORAKÇI - YILIN EN BAŞARILI KADIN RADYO PROGRAMCISI

ASLI MERCAN SARI - YILIN EN BAŞARILI CEMİYET MEDYA YAZARI

UMUT UÇAR - YILIN EN İYİ YAYIN GRUBU KOORDİNATÖRÜ DOĞAN HABER MEDYA GRUP

İZMİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ - YILIN EN İYİ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

LEYLA BABAYEVA (Azerbaycan) - YILIN EN İYİ YABANCI SİNEMA SANATÇISI

SABİNA SELCAN - YILIN EN İYİ YABANCI SES SANATÇISI

OKSANA KUZNETSOVA RUSYA - YILIN EN İYİ İNOVASYON KADINI

RABİA KARATAŞ - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI

DUYGU ÇAKMAK - MİSS EUROPE 2021 GÜZELLİKKRALİÇESİ

BARIŞ ŞİMŞEK - YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI EMİR SULTAN KASSAP

GÜL EĞRİBOZ -YILIN EN İYİ GELİN KOÇU

MURAT AKARSU - GENÇ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI

CANAN TİRYAKİGİL - EN İYİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU LUGO KİDS EĞİTİM KURUMU

RECEP AKDAĞ EN İYİ FİLM YAPIM ŞİRKETİ-YAPIMCISI SON MÜHÜR TV EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TV KANALI

HAKAN KANDEMİR - YILIN EN İYİ MEDYA PATRONU TURKUVAZ CO.

ÖZGE ÖZŞAHİN - YILIN EN İYİ HUKUK İNSANI

MİHRİBAN - BAĞCI YILIN EN BAŞARILI KADIN ANTRENÖRÜ TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONU

MESUT MERCAN - YILIN EN İYİ STK BAŞKANI GÜNEY SUDAN İZMİR FAHRİ KONSOLOSU

ŞAHİN EKİCİ YILIN EN İYİ GENÇLİK TEŞKİLATI BAŞKANI - GESKON EGE BÖLGE BAŞKANI RADYO EGE YILIN EN ÇOK DİNLENEN RADYOSU

MELODİ BAÇ - YILIN EN İYİ GENÇ KADIN YAZARI ANKA SERİSİ KÜL KİTABI YAZARI

ERKAN BİRLİK - YILIN EN İYİ GENÇ ERKEK YAZARI GOX ARİON KİTABI YAZARI

NAZLI BAÇ - YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI

YILDIRAY BİNGÖL - YILIN EN İYİ TEKNOLOJİ FİRMASI İZMİRTECH BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ

SEVGİ CAN - YILIN EN İYİ KONAKLAMA OTELİ ROYAL NASRESORT OTEL

ÖZGE SARI - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GENÇ OYUNCU KURULUŞ OSMANLI DİZİSİ

AYGÜL AYDOĞMUŞ - YILIN EN İYİ KADIN ANTRENÖRÜ BADMİNTON MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ

MUTLU METİN - YILIN EN İYİ İHRACATÇISI DFC FOOD GIDA

MİRAY KORALTÜRK - YILIN EN BAŞARILI GİRŞİMCİ İŞ KADINI KORALTÜRK BİLARDO

NİHAL ADAĞ - YILIN EN İYİ MESLEKİ EĞİTİM KURUMU NİHAL ADAĞ GÜZELLİK EĞİTİM MESLEK KURSU

ELA RÜMEYSA - CEBECİ YILIN EN BAŞARILI KADIN HABER SUNUCUSU TV 100 TELEVİZYONU

AHMET BEREKET - YILIN EN İYİ ERKEK MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ TAEKWANDO MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ

MÜGE ÖKMEN - YILIN EN İYİ KADIN DJ

ALİ SUNGUR - YILIN EN YARDIMSEVER İŞ İNSANI CİĞERCİ ALİ BABA RESTARUANT

DİLARA KIRMIT - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MANKENİ

MUSTAFA YİĞİT - YILIN EN İYİ GAYRİMENKUL ŞİRKETİ EVKA 3 EMLAK GAYRİMENKUL

DENİZ ÖLGÜN - YILIN EN İYİ TV PROGRAM SUNUCUSU EGE TV GÜNDEM PROGRAMI

AZADEH POURAKBARİRAN - YILIN EN İYİ MODA TASARIMCISI

CESUR TURGAY - DÜNYA KİCKBOKS ŞAMPİYONU CESUR İNŞAAT HOLDİNG

DEMET TELLİ - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇISI

ENES FURKAN BİLGİÇLİ - YILIN EN İYİ ORGANİZATÖRÜ BLACK*BLUE MEDYA

MURAT HANAYLIOĞLU - YILIN EN İYİ KOOPERATİFİ İZMİR PATİ KEDİ KÖPEK MAMA KOOPERATİFİ

SÜLEYMAN – DİNÇSEVER - YILIN EN BAŞARILI İŞ DÜNYASI DERNEĞİ TGİİD (TÜRKİYE GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

AHMET GÜRAL - YILIN EN İYİ STK DANIŞMANI

HAZAL TİRYAKİGİL - YILIN EN BAŞARILI GRAFİK TASARIMCISI

CEVDET ÇAĞLAR - YILIN EN BAŞARILI ASKERİ KURUMU TÜM UZMAN ÇAVUŞLAR VE EMEKLİLER DERNEĞİ

AHMET DOĞRUYOL - YILIN EN BAŞARILI SENDİKA BAŞKANI BİRLİK SAĞLIK SEN GENEL BAŞKANI

MİKROP HİKMET - YILIN EN HAYIRSEVER ERKEK SANATÇISI

BAŞAK ÇUHA - YILIN EN İYİ KADIN SOLİSTİ

MUSTAFA DEVRAN -YILIN EN İYİ SANAT DERNEĞİ İZMİR MÜZİSYENLER DERNEĞİ

AYŞEGÜL KOÇ - YILIN EN İYİ SABAH PROGRAMI SUNUCUSU SON MÜHÜR TV

YUNUS KARAKAYA - GAZETECİLİK ONUR ÖDÜLÜ

ÖMER CAN - ONUR ÖDÜLÜ

CANER SERİN - ONUR ÖDÜLÜ

FİLİZ SERİN YILIN ANNESİ - ONUR ÖDÜLÜ

ÇAĞRI GÜNEŞ - YILIN ÇIKIŞ YAPAN GENÇ ERKEK OYUNCUSU

SEDA ARSLANOĞLU - YILIN EN İYİ KOZMİK ENERJİ TERAPİSTİ VİENTO HEALİNG ŞİFA MERKEZİ

PINAR IŞIK ARDOR - YILIN EN İYİ SİYASET PROGRAM SUNUCUSU BEYAZ TV 7.GÜN PROGRAMI

ONUR KARAAĞAÇ – YILIN EN İYİ YEREL İDARELER YÖNETİCİSİ GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU İZMİR İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

Yılın En Başarılı Kadın Genel Yayın Yönetmeni Ödülünü Alan Egenin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ece İçmez

Yılın en başarılı Kadın Genel Yayın Yönetmeni ödülünü alan Egenin gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ece İçmez’i sahneye ödülünü alması için takdim eden Vizyon Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Taner Özgür, ‘’ Ece’yle ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Ece kategorisinde en değerli, en başarılı ve gerçekten muntazam işler yapan çok değerli bir arkadaşımız. Basın camiasında genç yaşına rağmen ciddi anlamda güzel işler yaptı, büyük işler yaptı. Bu noktada kendisini kutluyorum. Yolun açık olsun diyorum ve inşallah daha nice ödüllerde birlikte olmayı ümit ediyorum.’’ açıklamasında bulundu.

Yılın En Başarılı Cemiyet Ve Medya Yazarı Aslı Mercan Sarı Ödülünü Alırken

Gazetemiz değerli yazarı Aslı Mercan Sarı Yılın En Başarılı Cemiyet Medya Yazarı ödülünü aldığı gecede Yılın en başarılı cemiyet ve medya yazarı Aslı Sarı ödülünü alırken ‘’Öncelikle bana bu ödülü değer gören Taner Bey'e, Vizyon Medya ailesine teşekkür ediyorum. Geceye iki kelam etmem gerekiyor. Yılardır kalemim kadın cinayetleri ve çocuk istismarı yazıyor maalesef. Bu ödülümü savunduğum tüm kadınlara. Savunduğum tüm çocuklara ithaf ediyorum. Bu ödülümü sevenlerime ve çekirdek aileme ithaf ediyorum. Teşekkür ederim.’’ dedi.

Yılın En Başarılı Kadın Programcısı Ödülünü Alan Öykü Orakçı

Yılın en başarılı kadın programcısı ödülünü alan Öykü Orakçı konuşmasında, ‘’Dinleyicimiz konusunda hiçbir zaman mütevazi olmadım. Bu ödül arkamızda dağ gibi duran dinleyicimizin, Can Radyo ailesinin!’’ dedi.

Yılın en iyi yayın grubu koordinatörü Doğan Haber Medya Grup ödülünü alan Umut Uçar ödül alırken ki konuşmasında ‘’Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu özel gecede başta her zaman yanımda olan çok değerli ağabeyim, dostum, yoldaşım, çok kıymetli başta Vizyon Medya Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Taner Özgür'e, kısa zamanda tanımama rağmen beni muhteşem bir ailenin içine katan her ne kadar kırdıysam üzdüysem sürçü lisan ettiysem affola değerli Gençlik ve Spor Konfederasyonu Ege Bölge Başkanım sayın Şahin Ekici'ye, Güney Sudan Fahri Konsolosu sayın Mesut Mercan'a, TUZED Ege Bölge Başkanı Sayın Cevdet Çağlar'a, Değerli ağabeyim Onur Karaağaç'a, Sevgili ağabeyim Tunç Erciyas'a, Hayata Yeniden Başla diyor ya dünyanın en tatlı insanı Sayın Nazlı Baç en çok ona bu gece beni yalnız bırakmayan çok değerli üç muhteşem insan ama önce LUGO KİDS okullarının kurucu sevgili Canan Tiryakigil'e güzeller güzeli kızları Hazal'a Sudem'e Özay ağabeyime, adını sayamadığım herkese bu gece yanımda olan Magazin İzmir Genel Yayın Yönetmeni sevgili Aslı Mercan Sarı'ya, Radyo programlarıyla hele ki o Yol Muhabbeti muhteşem insan Öykü Orakçı'ya, ve genç, başarılı, dinamik tatlı mı tatlı, çok değerli Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ece İçmez'e sonsuz teşekkürler. Bu ödülü şuan görevde olan ve hayatta olan tüm basın emekçileri adına alıyorum. Sağ olun var olun.’’ açıklamasında bulundu.

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