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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni ile son buldu

NEVŞEHİR'de düzenlenen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali', düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 7 kategoride 24 yarışmacıya ödülleri verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:03
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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni ile son buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Kapadokya'da gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki başta olmak üzere birçok yabancı yönetmenin katıldığı film festivalinin ödül töreni Zelve Paşabağları ören yerinde yapıldı. Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sinema sanatçıları Murat Ünalmış, Tamer Levent ve çok sayıda davetli katıldı.

Jüri üyeliğini Cifft federasyonu başkanı Alexander Kammel, UNESCO ödüllü yapımcı David Cooper, Oscar ödüllü Yapımcı Zbigniew Zmudzki, İskoçya Turizm örgütü direktörü Catriona Anne Leaver ve Belgrad sila fest başkanı Bosko Savkovic yaptı.

Ödül töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Tüm dünyayı etkisi altına büyük bir pandemi döneminde böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla sonuçlanmasının Türkiye'nin tanıtımı adına büyük bir önem taşıyor. Başta Fransa, İtalya ve İspanya gibi Türkiye'nin turizmdeki rakiplerinin Turizme kapılarına kapattığı bir süreçte Türkiye'nin özellikle Rusya'dan ciddi bir turist artışına sahne oldu. Öyle inanıyorum ki pandemi sürecinde böylesine mükemmel bir organizasyon yapıldığında normalleşme ile beraber bunun daha da üst düzeylere taşınan organizasyonları gerçekleştirecek güce ulaşacağız. Bunda da en büyük pay Kapadokya bölgesinde olacak" dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 7 kategoride düzenlenen yarışmada 24 kişi ödüllerini törene katılan protokol üyelerinden aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevşehirUluslararası Turizm Filmleri FestivaliödülTören
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