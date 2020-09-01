Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1079
ALTIN
469.846
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8722
EURO
8.8029
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u...
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına...
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş...
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı

UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Güvercinada Kalesi'ni yazın yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2020 Salı 10:09
0 Okunma
UNESCO Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'ne yoğun ilgi

AYDIN - Kuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından Güvercinada Kalesi, tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kuşadası'na turistik amaçlı gelen misafirler, hafta sonu ilçenin simgesi konumundaki Güvercianada Kalesi'ne akın etti. Tarihi kaleyi gezen ziyaretçiler, kalenin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Kuşadası Belediyesi'nin girişimiyle mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Güvercinada Kalesi'ni, haziran- ağustos döneminde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türlerinden 'Tülüşah' çiçeğini koruma alanını da barındırıyor. Yine Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan ayrı bölümde 14,5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti sergileniyor.

Tatilini geçirmek için İstanbul'dan Kuşadası'na geldiğini belirten, elektrik teknisyeni Turgut Tekşen (31), "Güvercinada Kalesi tarihi dokusuyla gerçekten çok büyüleyici bir kale. Buraya geldiğimde ilk görmem gereken yerlerden birisi olduğunu söylemişlerdi. Tatil için Kuşadası'nda bulunan herkesin en az 1 defa Güvercinada Kalesi'ni görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güvercinada Kalesine Yoğun IlgiUNESCO ListesiAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı
Atatürk'ün eşyaları, Antalya Akvaryum'da sergileniyor
Atatürk'ün eşyaları, Antalya Akvaryum'da sergileniyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim