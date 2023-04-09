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UNESCO listesine alınan "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" hünerli ellerle yaşatılıyor

Ahlat ilçesindeki ocaklardan levye ve balyozlarla çıkarılarak Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanı sıra çeşitli desenlerin işlendiği taşlar, çeşme, şömine, barbekü ve evlerin süslemesinde kullanılıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 15:58
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UNESCO listesine alınan "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" hünerli ellerle yaşatılıyor

BİTLİS AA- Geçen yıl UNESCO'nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği", Bitlis'in Ahlat ilçesinde hünerli ellerle yaşatılıyor.

İlçedeki taş ocaklarından elde edilen, kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğiyle asırlardır yapılarda tercih edilen Ahlat taşı, binbir emekle toprak altından çıkarılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Çekiç, balyoz, levye ve murç kullanılarak bloklar halinde koparılan, atölyelerle belirlenen ölçülere göre kesilen taşlar, burada hünerli ustaların elinde birer sanat eserine dönüştürülüyor.

İlçede 10 yıl önce taş işçiliğine başlayan 5 çocuk babası 48 yaşındaki Hayrettin Becerikli de çeşitli büyüklükteki taşların üzerine Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile çeşitli desenleri büyük bir ustalıkla işliyor.

"Bazı desenler bir gün sürebiliyor"

Becerikli, AA muhabirine, yörede yaygın kullanılan, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderilen Ahlat taşının, ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Taşlara özenle işledikleri desenlerden bazılarının yarım saatte bittiğini bazılarının da bir gün sürdüğünü anlatan Becerikli, "Desene göre işleme zamanı değişiyor. Taşlara hangisi uygunsa o desenleri işliyoruz. Ahlat taşından çeşme, barbekü ve şömine yapıyoruz, mezar ve ev yapımında kullanılan taşları üretiyoruz. Desenleri taşa işleyerek süslüyoruz, şekil veriyoruz. Ocaklardan bloklar halinde getirilen kayalara burada adeta hayat veriyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahlat Taş İşçiliği Geleneği
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