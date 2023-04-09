Üniversite öğrencileri Mimar Sinan'ın dehasını anlattı

İSTANBUL AA- Mimarlık hayatında 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 350'den fazla esere imza atan Osmanlı Devleti’nin baş mimarı Mimar Sinan'ın vefatının üzerinden 435 yıl geçti.

Mimarlık tarihinin dehası, büyük usta Mimar Sinan'ın Şehzade Camii, Süleymaniye Cami ve Mağlova Kemeri eserlerini, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ele aldı.

Hep özgünü bulma çabasında olan büyük sanatkar Sinan, şehirlere cami, köprü, çeşme ve su kemerleri gibi nitelikli yapılar kazandırdı.