Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,508.81
ALTIN
547.58
DOLAR
9.52
STERLİN
13.10
EURO
11.06
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...

Ünlüler çocuklarıyla izledi

29 Ekim’de vizyona girecek “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” adlı animasyon filmin galası, salı akşamı Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Galaya katılan ünlü isimler, filmi çocuklarıyla birlikte izledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2021 Çarşamba 13:48
0 Okunma
Ünlüler çocuklarıyla izledi

DİNÇER KARACALAR
 

TRT Çocuk’ta yayınlanan “İstanbul Muhafızları” çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdede. Serinin ilk filmi 2018’de vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” ise 29 Ekim’de çocuklarla bulaşacak.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon’un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı’nın yaptığı “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” filminin galası, 26 Ekim Salı akşamı Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Yoğun ilgi gören gecenin davetlileri arasında çok sayıda ünlü isim de vardı. 

MİNİKLERİN SİNEMA KEYFİ

Seçkin Piriler, Nur Gümüşdoğrayan, Çetin Altay ile Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, filmi çocuklarıyla birlikte izledi. Hayranı oldukları çizgi karakterlerin heyecan yüklü maceralarına bu kez dev sinema perdesinde tanık olan minikler, onlarla birlikte hem zamanda yolculuk yaptı hem de unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

SEÇKİN PİRİLER: SINGLE ÇIKARACAĞIM

Gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçkin Piriler, “İstanbul Muhafızları”nı çok seven çocukları Hakan ve Volkan’ın filmi izlerken de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. “Çok güzel bir animasyon olmuş, ben de oğullarımla beraber keyifle izledim” diyen Piriler, yeni projeleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Yakın zamanda bir single çıkaracağım. Şimdilerde şarkı arayışındayım. İçime sinen bir beste bulduğumda yeniden stüdyoya gireceğim.”

CUMA VİZYONDA

Minik sinemaseverlerin heyecanla beklediği “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona girecek. Yapım, 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan Gürgen ile Azmi’yi durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları’nın maceralarını beyazperdeye taşıyacak. Hikayesi Hüseyin Sorgun’a, senaryosu Gökhan Karagülle’ye ait filmin seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor. Müziklerde ise Behzad Motallebi, Gökçe Kuran ve Taner Tınaz’ın imzası var.

Anahtar Kelimeler:
Ünlüler çocuklarıyla Izledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans