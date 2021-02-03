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Unutulmaya yüz tutan 'Jirki' kilimi dokuyup, tedavisi için yol parası biriktiriyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yalnız yaşayan, rahim kanseri Makbule Cin (66), Ankara'da süren tedavisi için el emeğiyle yaptığı, unutulmaya yüz tutan ve bölgede etkin olan aşiretlerden 'Jirki' adını taşıyan kilimlerini satarak, yol masraflarını karşılamaya çalışıyor. Cin, pandemi nedeniyle eve kapandığı süreçte tedaviye de gidemediğini belirterek, "Ankara'da tedavi görüyorum. Bu kilimi bitirdikten sonra satıp Ankara'ya gideceğim. Kendimi bu işe vermesem yatağa düşerdim. Stres atıyorum, kafam dağılıyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 11:54
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Unutulmaya yüz tutan 'Jirki' kilimi dokuyup, tedavisi için yol parası biriktiriyor

ŞIRNAK - Beytüşşebap ilçesinde, 7 çocuk annesi Makbule Cin, 25 yıl önce eşini kaybetti. Çocukları da evlenen Cin, tek başına yaşamaya başladı. El emeğiyle 45 yıldır kentin kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutan, bölgede etkin olan aşiretlerden 'Jirki' adını taşıyan kilimleri dokuyan Cin, 2 yıl önce rahim kanserine yakalandı. Bir süre kilim dokumaya ara veren Cin, tedavi için de Ankara'ya gidip gelmeye başladı. Cin, yol masraflarını karşılayabilmek için büyük emek isteyen ve tekinin üretimi yaklaşık 2 ay süren 'Jirki' kilimlerini tekrar dokumaya başladı. Kök boyası kullanılarak, koyun yününden elde edilen iplikle dokunan kilimlerde çiçek, ağaç ve hayvan figürlerinin yanı sıra kadınların duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akrep, kurt ağzı, koç boynuzu, çengel, el, yıldız, muhabbet kuşu, göz gibi motifler de yer alıyor. 

'KENDİMİ BU İŞE VERMESEM YATAĞA DÜŞERDİM'

Onkoloji hastası olduğu için hiç dışarı çıkmadığını anlatan Makbule Cin, "Bu yüzden tedaviye de gidemedim. Kendimi kilime verdim. Bunları satıp, biraz para toplayarak Ankara'ya gideceğim. 45 senedir bu işi yapıyorum. 2 kızım da yapıyor. Biri Şırnak'ta biri Mardin'de oturuyor. Kızlarıma ben öğrettim. Kilim çeşitleri çok. Herkes kendine göre yapıyor. 2 metreye kadar boyları oluyor. Büyüklüğüne göre ortalama 2 ayda bitiriyoruz. 1 günde de 5-10 santim arasında örebiliyoruz. Stres atıyorum, kafam dağılıyor. Kendimi bu işe vermezsem yatağa düşerdim. Bunu satabilirsem Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum. Normalde 1000 TL ama zor durumda kaldığım için 800-900'a satarım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JirkiKilimMakbule CinYol ParasıTedavi
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