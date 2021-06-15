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URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 11:45
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URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısına getirdiği yorumla müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Uriel Salnaitis, yeni single’ını tamamladı. Sezen Aksu hayranı şarkıcı, bu kez usta sanatçının “Gelen Gideni Aratır” adlı eserini cover’ladı.

Müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısını cover’layarak listeleri altüst eden Uriel Salnaitis, yeni single’ında yine usta ismin eserini yorumlamayı tercih etti. Salnaitis bu kez sözleri Sezen Aksu’ya, bestesi Hurşid Yenigün’e ait “Gelen Gideni Aratır” şarkısını seslendirdi. 

TÜRKİYE’YE GELİYOR

“Gelen Gideni Aratır” single’ı, 18 Haziran Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. Yurtdışına yaşayan Uriel Salnaitis, şarkının çıkışıyla birlikte Türkiye’ye gelecek. Sanatçı, İstanbul’da iş görüşmeleri yapacak.

GÜLBEN’İN ŞARKISINI OKUYACAK

Kariyerine cover şarkılarla devam eden Uriel Salnaitis’in bir sonraki single’ında seslendireceği eser de şimdiden belli. Salnaitis, sözlerini Altan Çetin’in yazdığı, Gülben Ergen’in seslendirdiği “Masum” şarkısını yorumlayacak. 2 Ağustos’ta yayınlanacak şarkı, bu yaza damgasını vuracak.

Son Güncelleme: 15.06.2021 11:47
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URİEL SALNAİTİS TÜRKİYEYE GELİYOR
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