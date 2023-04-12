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VakıfBank Kültür Yayınları’ndan, VakıfBank’ın 69’uncu yılına özel indirim

Türkiye’nin kültürel mirasını, kurulduğu günden bu yana değerli eserlerle zenginleştiren VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), VakıfBank’ın 69’uncu kuruluş yıl dönümünü 13-19 Nisan'da tüm kitaplarda %45 indirim ile kutluyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:10
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VakıfBank Kültür Yayınları’ndan, VakıfBank’ın 69’uncu yılına özel indirim

İSTANBUL- Yayıncılık alanında özenli ve yerelden evrensele ulaşan geniş seçki vizyonu ile farklı disiplinlerden 220’ye yakın nitelikli eseri kitapseverlerle buluşturan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), VakıfBank’ın 69’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle okurlarına özel bir kampanya başlattı. 

Bankacılık sektöründe, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 69. yaşını kutlayan VakıfBank’ın yayınevi VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan tüm eserler, 13-19 Nisan’da %45 indirimli olarak satışa sunuluyor. 250 TL üzerindeki kitap alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatı da sağlayan kampanya kapsamında; Türk ve dünya klasiklerinden çağdaş eserlere, farklı disiplinlerden çocuk kitaplarına kadar, kategori fark etmeksizin tüm yayınlar, yedi gün boyunca indirimli olarak okurlarla buluşacak.  

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL  

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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