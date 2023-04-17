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Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da

İspanyol şarkıların genç sesi Valerıa Castro 2 Mayıs’da ilk kez Cso Ada Ankara’da

17 Nisan 2023 Pazartesi 15:23
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Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da

İSTANBUL- La Palma’da doğan, müzikal olarak trap, tanganas, reggaeton ve perreo tarzları ile yeni nesle yakın olsa da sesi ile bilge ve genç yaşına rağmen müzikseverlerin hayranlıkla takip ettiği Valeria Castro, 2 Mayıs’da ilk kez CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.

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Biyoteknoloji bölümünden mezun olmanın eşiğinde iken hayat planlarının laboratuvarlardan çok sahneye yakın olduğunu anlayan sanatçı aslında müzik eğitimine dört yaşındayken Escuela Insular de Música de La Palma'da başladı.

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2017'de Alejandro Sanz’ın bir sosyal medya platformunda yayınladığı performans videosunun ardından “Chiquita” adını verdiği ilk EP'sine giden yol açılmış oldu.

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Sanatçı müziği ile ilgili "Şarkılarımdaki kadar kırılgan değilim, ama bir insan olarak elbette aynı kırılganlığa çok yakınım. Aksi takdirde bir şarkıcı olamaz, kendimi bir aktris gibi hissederdim. Kimliğimin ve hayatımın müziğimin yansıttıkları ile örtüşmesi gerekiyor” diyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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