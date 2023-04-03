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Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak

Birbirinden özel nostaljik ürünlerin olacağı, her standında geçmişte yolculuğa çıkacağınız Vintage Günleri 6 – 9 Nisan tarihlerinde Bilkent Center’da Başkentliler ile buluşacak.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:50
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Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak

ANKARA- Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım yönetiminde olan Bilkent Center’da büyük ilgi gören nostalji günleri yeniden başlıyor. 70’li ve 80’li yılların ruhunu yansıtacak olan Vintage Günleri’nde, antika severler için birbirinden özel parçalar yer alacak. 6-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vintage Günleri’nde; İkinci el ürünler, antikacılar, sahaflar, girişimciler, tasarımcılar, nostaljik lezzetler ve özel tasarımlar ziyaretçilerle buluşacak. Bilkent Center’da gün boyu sürecek olan plak dinletisi ile katılımcılar aynı zamanda keyifli bir zaman yolculuğuna da çıkacak. Bilkent Center sizleri geçmişe dair özlenen ve unutulan pek çok anının canlanacağı bu özel etkinliğe davet ediyor. 

HABER: ERCAN AYDIN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Vintage Günleri
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