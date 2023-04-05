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Wıshbone Ash Cso Ada Ankara’da Rock Fırtınası Estirecek

CSO ADA ANKARA Rock Serisi kapsamında 15 Nisan’da rock tarihinin en etkili gitar gruplarından biri olan Wishbone Ash’i ağırlayacak. İki solo gitarist kullanmaları ile Metallica, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd gibi ünlü gruplar tarafından ana ilham kaynağı olarak nitelendirilen Wishbone Ash, CSO ADA ANKARA’da rock fırtınası estirecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 19:15
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Wıshbone Ash Cso Ada Ankara’da Rock Fırtınası Estirecek

İSTANBUL- 1969 yılında Londra’da kurulan, hard rock ve progresif rock tutkusunu kusursuz bir biçimde dengeleyen İngiliz grup Wishbone Ash, yıllar içinde folktan bluesa, cazdan metale farklı müzik türleri üzerinde denemeleriyle rock tarihinin en etkili gitar gruplarından biri olarak tarihe geçti. Müziklerinde kullandıkları çift gitar partisyonları ile, hard rock ve heavy metalin temel yapısını oluşturan efsanevi grup, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ve DVD rock belgeseli "This is Wishbone Ash" gibi pek çok yapıta imza attı. Müthiş bir kariyere ve hayran kitlesine sahip eşsiz grup 15 Nisan‘da CSO ADA ANKARA dinleyicisine enerjisi yüksek bir rock konseri yaşatacak. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Rock Fırtınası EWıshbone Ash
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