Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.057,55
ALTIN
1.231,62
DOLAR
19,28
STERLİN
23,87
EURO
20,94
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de

Zorlu PSM ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek XXF - Very Very French Festival, Fransız güncel müzik sahnesinde Indie pop’tan elektronik müziğe imza attıkları şarkılarla öne çıkan müzisyenlerle 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM sahnelerine taşıyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:26
0 Okunma
XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de

İSTANBUL- Zorlu PSM ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek XXF- Very Very French Festival, güncel Fransız müzik kültürünü 14-15 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM sahnesine taşıyacak. İki gün sürecek festivalde, 14 Nisan günü, indie pop müziğin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra “Les Mots Bleus” şarkısıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Yunanistan asıllı Johan Papaconstantino, yüksek enerjisiyle festivalin açılışını yapmaya hazırlanıyor. Johan Papaconstantino’nun hemen ardından “Écoute Chérie” ve “La femme à la peau bleue” gibi hitleriyle pop ve elektronik müziğin farklı tarzlarını bir araya getirerek özgün ve eğlenceli şarkılara imza atan, şarkıları pek çok dizinin soundtrack’i olmuş Fransız müzik sahnesinde öne çıkan Vendredi Sur Mer bir kez daha Zorlu PSM’de sahne alacak. Festival, techno ve elektronik müziğin son dönem temsilcilerini de müzikseverlerle buluşturacak. Fransa’dan dünyaya açılan Maelstrom ve Louisahhh beraber sahne alarak 14 Nisan akşamı iki konserin devamında dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

15 Nisan'da ise yine çağdaş Fransız müzik sahnesinin yükselen yıldızlarından, aynı zamanda Zorlu PSM’de MIX Festival’in en son edisyonunda sahne alan Thomas Guerlet bu kez Zorlu PSM touché sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Elektronik müzik ve rock müziği harmanlayan, Serge Gainsbourg, King Krule, Chet Baker ve The Strokes gibi müzisyen ve müzik gruplarından aldığı ilhamla İngilizce ve Fransızca dillerinde besteler yaparak, özgün caz vokaliyle dikkat çeken Thomas Guerlet touché’de özel bir konsere imza atacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de
Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri’nde sanat ve teknoloji bir arada
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri’nde sanat ve teknoloji bir arada
Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı
Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans