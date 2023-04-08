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Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın 4 ödüllü oyunu Yaftalı Tabut, 7 Nisan 2023 Cuma günü Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde 100. oyununu kutladı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 17:06
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Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı

İSTANBUL- Sezon boyunca beğeniyle izlenen Yaftalı Tabut’u, seyirciler alkışlarıyla ödüllendirdiler. Bunun yanında farklı ödül törenlerinde verilen ödüller de oyunun başarısını taçlandırdı. Yaftalı Tabut’un 2022 yılında aldığı ödüller:
Oyun, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde; oyuncuların performansı, oyun sırasındaki uyumları, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirildiği “Ensemble” dalında ödül almaya hak kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 36. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid Ödülü oyunun genç sanatçılarına verildi.
Yeni Tiyatro Dergisi 9.Emek ve Başarı Ödülleri’nden En İyi Yapım Ödülü Yaftalı Tabut’a, Yılın Dramaturgu Ödülü Yaftalı Tabut oyunuyla Gökhan Aktemur’a verildi.
YAFTALI TABUT
Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.
Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor


HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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