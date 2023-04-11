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Yaşlılığa Gülümseyerek Bakmanın Oyunu “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” Şehir Tiyatroları’nda

İstanbul Klasiklerle Buluşuyor başlığıyla duyurduğumuz 2022-2023 sezonu repertuvarının yeni oyunu Gidiş Dönüş Moskova (Retro), aile içinde kuşaklar arası çatışmaları ve yaşlılığın zorluklarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne sererken, diğer yandan dört yaşlı insanın en tuhaf koşullarda bile kurabileceği dostluğa ve bağlara dair bir hikâye anlatıyor

11 Nisan 2023 Salı 14:01
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Yaşlılığa Gülümseyerek Bakmanın Oyunu “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” Şehir Tiyatroları’nda

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği Gidiş Dönüş Moskova (Retro)’yu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyerini yapıyor.

 

Yalnız Bir Adam ve Üç Gelin Adayı

Yaşamı boyunca küçük bir şehirde çatıları onararak geçimini sağlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlar. Büyük şehrin karmaşasına ve kalabalığına alışamayan Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köklerine dönerek köye yerleşmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle işler karışacaktır.

 

Çehov’dan Esinlenmiş Bir Oyun

Oyunun yönetmeni Engin Gürmen, Gidiş Dönüş Moskova (Retro)’yu anlatıyor:

“Oyunun teması yalnızlık ve sevgisizlik üzerine. Ama sakın kötümser bir oyun seyredeceğinizi sanmayın. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi karamsarlıkla beraber bizi tebessüm ettiren, hatta zaman zaman güldürecek sahneler tıpkı Çehov oyunlarında olduğu gibi iç içe geçmiş.

Evet yaşlılık ve bir gün yalnız kalmak kaçınılmaz olarak bizi beklemekte. Ama buna gülümseyerek katlanmak da ancak sanatın gücü ile olacaktır sanırım.

Oyunun bütün yaratıcı kadrosuna teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürüm bu yolculuğa benimle beraber çıkmayı kabul eden kadim dostlarım büyük oyuncular sevgili Hikmet Körmükçü ve sevgili Zihni Göktay’a olacaktır.”

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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