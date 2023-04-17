Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.093,76
ALTIN
1.246,36
DOLAR
19,38
STERLİN
24,11
EURO
21,25
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor

“See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla Antalya’da ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunan NG Phaselis Bay Lifestyle Resort’te yaz mevsimi, dünyaca ünlü sanatçıların vereceği muhteşem konserlerle başlıyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:53
0 Okunma
Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor

ANTALYA - Antalya, Göynük'te “See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan NG Phaselis Bay Lifestyle Resort, ayrıcalıklar dünyasına eklediği muhteşem konserlerle yaz mevsiminin kapılarını aralıyor. 

Dünyaca ünlü sanatçılar mayıs ayından itibaren tüm yaz boyunca NG Phaselis Bay’in açık hava sahnesinde misafirlerle buluşacak. Renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçılar, yaz boyunca sürecek konserlerle misafirlere unutulmaz deneyimler yaşatacak. 

Yaz boyunca müzik ziyafeti

Gündüz aktiviteleri, gece şovları ve canlı müzik performansları ile NG Phaselis Bay’in aralıksız süren eğlence programları yaz günlerini daha da hareketleniyor. Yaz boyunca büyük şov gruplarının sahne aldığı NG Phaselis Bay’de açılışı 37 kişilik dev orkestradan oluşan Symphostory yapacak. Dünya repertuarının en önemli klasik müzik eserlerini DJ eşliğinde yorumlayan dev ekip 3 Mayıs akşamı görkemli bir müzikal show performansı sergileyecek.


Dünya yıldızları NG Phaselis Bay sahnesinde

Her sene dünyaca ünlü isimleri konuk eden NG Phaselis Bay bu sene de farklı ülkelerden sevilen isimleri sahnesinde ağırlıyor. Rock ve pop müziğine olan sevgisini opera ile harmanlayarak dinleyenleri geniş bir yelpazede yolculuğa çıkaran İtalyan opera tenörü Alessandro Safina, güçlü sesiyle hayat verdiği şarkılarla 5 Mayıs akşamı NG Phaselis Bay’in sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Rus pop müzisyeni ve söz yazarı Leonid Agutin ise canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkıları ile 7 Mayıs’ta misafirlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatacak. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yaz MevsimiMuhteşem Konserlerle Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Aydınlanma Işığı Olan Köy Enstitülerinin 83. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz
Türkiye’nin Aydınlanma Işığı Olan Köy Enstitülerinin 83. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz
Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı
Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı
Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da
Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans