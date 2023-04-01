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“Yeni Hayat” ve “Güldestan”, Nisan Ayında AKM’de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi – Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un sahneleyeceği modern dans gösterileri “Yeni Hayat” ve “Güldestan”, Nisan ayında bir kez daha sanatseverler ile buluşuyor

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:28
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“Yeni Hayat” ve “Güldestan”, Nisan Ayında AKM’de sahnelenecek

İSTANBUL-  “Yeni Hayat” ve “Güldestan”, Nisan ayında bir kez daha sanatseverler ile buluşuyor… “Yeni Hayat” 11 Nisan’da, “Güldestan” ise 18 Nisan’da, Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde sahnelenecek.

“Yeni Hayat”  

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören  “Yeni Hayat” dans gösterisi; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. 

“YENİ HAYAT”ın, modern dansın, özellikle beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtan performansı, 5 özgün koreografiden oluşuyor. Gösteride; Canberk Yıldız’ın “Parti”, Alper Marangoz’un “Koz”, Huri Murphy’nin “Neva”, Ferhat Güneş’in “Hep” ve Chiara Giorda’nın “Söz” adlı koreografileri  izlenebilecek.

Dans gösterisinin müziği Onur Seçki’ye, sahne tasarımı Mdtist ve Serdar Kalmaz’a, kostüm uyarlama Mdtist’e ve ışık tasarımı Taner Aydın’a ait.

“Güldestan”

 Türkiye’nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılmış “Güldestan”, 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir “müzik ve dans prodüksiyonu” olarak tanımlanarak hayata geçirildi. Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy ve müzik insanı Mercan Dede’nin beraber ürettikleri  bu dinamik ve renkli prodüksiyon,  18 Yıldır yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda temsil yaptı.

Güldestan, modern ve klasik olanı birleştirmesinin yanı sıra, iç içe geçen elektronik müzik ve geleneksel müzik yaklaşımıyla,  sahne sanatları alanında  farklılığını ortaya koyuyor. Dans gösterisi, kayıttan icra edilen dans bölümlerinin aralarına yerleştirilmiş canlı orkestra ile icra edilen müzik parçaları eşliğinde sahneleniyor.

Güldestan’da;   bir göç yolundan şehirdeki kafeye; çağdaş yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18. yy’da Evliya Çelebi’ye; modern insanın içsel yolculuklarından sema’ya; Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a varan bir yolculuk anlatılıyor. Güldestan’ın mistik aurasına, Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları eşlik ediyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Hayat Ve Güldestanİstanbul Devlet Opera Ve Balesi – Modern Dans Topluluğu
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