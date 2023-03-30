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Yeni Netflıx Dizisi Kübra’nın Setinden İlk Görsel Paylaşıldı

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren, Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın çekimleri başladı.

30 Mart 2023 Perşembe 15:04
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Yeni Netflıx Dizisi Kübra’nın Setinden İlk Görsel Paylaşıldı

İSTANBUL- Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. 

Mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlar ile hiç ummadığı bir yola girmesini anlatan hikayede başrol Çağatay Ulusoy’a Aslıhan MalboraNazan KesalAhsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yağmur TaylanÇağatay UlusoyKübra
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