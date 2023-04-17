Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi: Geleceğin Kahramanı

İSTANBUL- ‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekleyerek Geleceğin Kahramanı video serisini oluşturan Enerjisa Enerji, gençlerden aldığı ilham ile geçmiş yılların sevilen tarzı olan çizgi-roman kültürünü birleştiriyor ve heyecan dolu bu macerayı geniş kitlelere aktarıyor.

Odağında gençler ve daha iyi bir gelecek var

Daha iyi bir gelecek için yaptığı çalışmaları gençlere daha iyi anlatmak isteyen Enerjisa Enerji, Geleceğin Kahramanı serisinde yarattığı kurgusal karakter Alya’nın maceralarını anlatıyor. Alya’nın, babasını arama yolculuğuna çıktığı animasyon dizi ile hem farkındalık oluşturmak hem de kısa ve eğlenceli içerikler ile yeni nesli daha iyi bir gelecek hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. Her Cuma günü Enerjisa Enerji’nin YouTube kanalında yayınlanan ve toplamda 8 bölümden oluşacak serinin ilk altı bölümü 6,5 milyona yakın izlenme ile büyük ilgi gördü. Serinin gelecek bölümleri ve Alya’nın başına gelecekler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Babasıyla çok iyi bir ilişkisi olan bilim aşığı Alya’nın, babasının aldığı elektrikli araçtan etkilenerek üzerinde yaptığı geliştirmelerin aktarıldığı hikâyede, Alya ailesi tarafından topluma ve çevreye saygılı, farkındalık sahibi genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Babasının doğum gününde onu yalnız bırakmamak için elektrikli arabasıyla yola çıkıyor ve yolda çeşitli maceralara atılıyor.

HABER: ERCAN AYDIN