Yeşilçam'ın sevilen film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar

İSTANBUL AA- Yeşilçam sinemasında "Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı" gibi filmlere yaptığı müziklerle tanınan Kibar, 6 Eylül 1951'de İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 8 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano eğitimi almaya başladı.

Sanatçı, Alman Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye devam etti ve 1970'te Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda "En İyi Beste Ödülü"nün sahibi oldu.

"Hababam Sınıfı" müzikleriyle Altın Portakal ödülü aldı

Robert Koleji kimya mühendisliği bölümünde okurken bestekar Timur Selçuk ile çalışan Kibar, 1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çaldı.

Kibar'ın ilk bestelerinin yer aldığı albümdeki "Panayır Günü" adlı eser, çok beğenildiği için birçok Yeşilçam filminde kullanıldı.

İlk bölümü 1975'te yayınlanan "Hababam Sınıfı" serisinin müziklerini yapan sanatçı, yıllarca hafızalara kazınan müziklerle Altın Portakal Film Müziği ödülüne değer görüldü.

Çiğdem Talu ile 270 şarkıya imza attı

Melih Kibar, 1975'te Eurovision yarışması için "Çoban Yıldızı"nı besteledi. Timur Selçuk'un düzenlediği, İstanbul Gelişim Orkestrası'nın yorumladığı parça, Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi.

Erol Evgin'in, 1977'de 45'lik olarak müzikseverlerle buluşturduğu "İşte Öyle Bir Şey" albümündeki tüm şarkıların sözlerini Çiğdem Talu yazarken, müziklerini ise Melih Kibar kaleme aldı.

Kibar, 1980'de yayınlanan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin bestelerine de imza attı.

Sözlerini Talu'nun yazdığı, bestelerini Kibar'ın yaptığı "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Söyle Canım", "Hep Böyle Kal" ve "Bunlar da Geçer" adlı şarkılar Türk pop müziğinin unutulmazları arasında yer aldı.

Birlikte 270 şarkıya imza atan ve magazin gündeminde de sıkça yer bulan çift, Çiğdem Talu'nun hayatını kaybettiği 28 Mayıs 1983'e kadar beraber çalıştı.

Yaşamı boyunca birçok ödül aldı

Melih Kibar, 1983'te çalışmaya başladığı İlhan İrem'in "Pencere" albümünün müzikal direktörlüğünü yaptı.

İrem'in sözlerini yazdığı, Kibar'ın bestelediği "Halley", 1986'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda 9. oldu. Sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait, Melih Kibar bestesi "Sev" adlı eser ise 1995'te gerçekleşen Eurovision'da Arzu Ece tarafından seslendirildi.

Sanatçı, 2001'de müzikseverlerle buluşturduğu "Yadigar" albümüne ilişkin, verdiği bir röportajda şunları kaydetmişti:

"Yadigar, benim 25 yıldır yapmak istediğim çalışma. Benim bu sanat yılımda, değerli dostlarımız Dost Müzik ile yaptığımız ve 6 sözlü, 7 enstrümantal bestemin yer aldığı bir albüm. Vokallerde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Emre Altuğ, Demet ve Sibel Gürsoy'un yer aldığı albümün bir bölümünde enstrümantal şarkılar yer alıyor. İnsanları bir yerlere götüren şarkıların bir bütün olarak toplandığı bir albüm oldu sanıyorum."

Kibar, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun müzikleriyle 2000'de Afife Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Besteci" ödülüne layık görüldü.

İlk olarak Avukat Şefika Pekin ile evlenen Kibar'ın Selin adlı kızı dünyaya geldi. Ethel Kibar ile evliliklerinden Merve adlı bir kızı daha olan sanatçı, uzun süren kanser tedavisinin ardından 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etti.