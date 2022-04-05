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Yılın dev bütçeli korku filmi geliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 12:20
Yılın dev bütçeli korku filmi geliyor

Haber: Gizem Yıldız

Başrollerini Engin Yüksel, Rüya Yürüten, Cemre Özgül’ün paylaştığı “Şeytanın Kitabı” korku filmi 8 Nisan da gişeleri sallamaya geliyor. Prodüksiyon süreci titizlikle hazırlanan filmin bütçesi, 2022 yılının en büyük bütçeli projesi olmaya aday. Filmin temasını yansıtan korku gecesine Bin kişinin üzerinde katılım sağlandı. Filmin yapımcı koltuğunda başarılı isim Hakan Mataracı ve yapım ortağı Kerem Hezer oturuyor. Senaristi ve yönetmeni Okan Ege Ergüven. Filmin konusu ise tatil için yazlıklarına giden ailenin küçük kızı Defne’nin başına gelen sıradışı olayları anlatıyor. Korku filmi alanında büyük sürprizlerin yer aldığı film herkes tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Yılın Dev Bütçeli Korku Filmi Geliyor
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