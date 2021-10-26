Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1507.61
ALTIN
548.92
DOLAR
9.4715
STERLİN
13.0938
EURO
11.0101
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...

Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 13:40
0 Okunma
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

MERSİN - Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva, "Verilen onayla buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar, tarihe tanıklık edebilecek" dedi.

Mersin Üniversitesi'nin projesiyle Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren çalışmalarla yapılan kazılarda sona gelindi. Geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans dönemi katmanlarında özenle çalışılıyor. Ekim ayı sonunda bitecek olan kazılar bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında yoğunlaştı.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Mersin Üniversitesi tarafından açık hava müzesi projesi altyapı çalışmaları da başladı. Höyüğü vatandaşların ziyaretine açacak proje için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onay çıktığını ve projeden memnun olduğunu ifade ederek, "Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek Durukan tarafından hazırlanan bir proje. Tepenin yuvarlak şekli kalacak, koruma amaçlı kabuk şeklinde üzeri kapatılacak. Yumuktepe çok önemli bir tarihi mekan. Kazılar bitiyor. Verilen onayla birlikte artık buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar buraya gelerek tarihe tanıklık edebilecek" diye konuştu.

'HER KATMAN FARKLI BİR DÖNEM'

Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, şunları söyledi: "Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ'a 14'üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YumuktepeAçık Hava Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans