Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.126,98
ALTIN
1.259,92
DOLAR
19,37
STERLİN
24,19
EURO
21,37
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı

Yaşam mücadeleleri ve başarılarıyla birer kahramanlık öyküsü olan 100 girişimci kadının hikayeleri “Yüz Akımız 100 Kadın” kitabında okuyucusuna ışık tutuyor. Alanında başarılarıyla adından söz ettiren ve başarının sırrını çözen, ilham veren kadınların hikayelerinin anlatıldığı kitabın lansmanı önceki gün Baltalimanı Portaxe Shine’da gerçekleşti.

14 Nisan 2023 Cuma 17:06
0 Okunma
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı

İSTANBUL- Ayla Erdim’in proje sahipliğini yaptığı “Yüz Akımız 100 Kadın”’ın sanat yönetmenliğini Banu Noyan yaptı. Zeliha Sunal ve Fazilet Patır’ın proje danışmanı olduğu kitap, yol gösterecek yaşam öyküleriyle pek çok insana ilham olacak.

"Yüz Akımız 100 Kadın"ın sanat yönetmeni Banu Noyan: "Bu kitapla gençlerimize korkmayın, haydi hayallerinizi gerçekleştirin ve güçlü olun mesajını verdik. Eserde de yüz ayrı dünyayı ve onların kahramanlık hikayalerini bir araraya getirerek okuyucularla buluşturduk." dedi.

Kitabın proje sahibi Ayla Erdim de duygularını: "Ülkemizin her yerinden başarılarını ispat etmiş ve rol model olmuş kadınlarımızın hikayelerini genç kadınlarımıza sen de yapabilirsin cesaretini vermek üzere yola çıktık. Ümitsiz olan gençlerimize de ilham kaynağı olabilmek için 100 kadınımızın hikayesini bu kitapta topladık." sözleriyle ifade etti.

Etkinlikte İstanbul Devlet Orkestrası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı, bu özel güne ithafen Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınına yazdığı 'Kadın' şarkısını ilham veren kadınlar için seslendirdi.

Toplumun her alanında çalışmalarını sürdüren başarılı kadınların bir araya geldiği kitaptaki her bir kadının öyküsünde başarısının tesadüf olmadığı anlatılıyor. Özellikle gençlere yol gösterecek olan yaşam öyküleri ve başarı modelleriyle ülkemizin yüz akı kadınlarından yola çıkan bu eser aynı zamanda tarihi belge niteliğinde.

Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans