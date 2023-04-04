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“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı

Moderatörlüğünü müzik yazarı Murat Beşer’in gerçekleştirdiği ve her ay yeni isimlerin sanatseverlerle buluştuğu “Yüz Yüze” sohbetlerin Nisan ayı konuğu başarılı oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan oldu.

04 Nisan 2023 Salı 17:58
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“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı

İSTANBUL- The Populist’in heyecanla beklenen sanat etkinliği Yüz Yüze, sanatıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Başarılı müzik yazarı Murat Beşer’in Nisan ayındaki konuğu müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, dizi oyuncusu ve yazar Bartu Küçükçağlayan oldu. Seren Yüce’nin bol ödüllü filmi “Çoğunluk”taki performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu, aynı zamanda solisti olduğu müzik grubu Büyük Ev Abluka’yla da sanat dünyasının ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Sinemadan müziğe, tiyatrodan edebiyata, sanatın birçok alanında önemli başarılara imza atarak genç yaşında sayısız ödüle sahip olan Bartu Küçükçağlayan, Yapı Kredi bomontiada The Populist’te bir araya gelerek hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Davetlilerle interaktif olarak gerçekleşen keyifli sohbet sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Sohbetler
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