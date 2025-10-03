CENEVRE (AA) - Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerde yardım yoktu' iddiasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

En başından bu yana İsrail'in medya manipülasyon gücüyle filoyu karalamak için adımlar atmasını beklediklerini dile getiren Durmaz, kendilerinin de uluslararası gözlemcileri, teknelerde nelerin olduğunu incelemesi için davet ettiklerini hatırlattı.

Durmaz, '(İsrail'in) Bu kara propaganda, zaten artık dünyanın kale bile almadığı bir iftira. (İsrail'in yaptığı) Bu kadar çok ülkeden vicdan sahibi insanların bir araya gelerek, böyle bir irade koymasına karşı bu iradenin oluşturduğu küresel dalgayı kırmaya dönük tamamen bir kara propaganda. Kesinlikle kabul etmiyoruz, gemilerimiz tamamen insani yardım malzemesiyle doluydu. Gemilerimizde bir tırnak makası bile, askeri sayılabilecek hiçbir şey yok. İsrail'in bu hamlesi tamamen filonun etkisini kırmak, aktivistlerimize bir iftira atıp karalama ve kötü propaganda yapmak. İşe yaramadı.' şeklinde konuştu.

'Dünya bu muamele tarzını görmeli. Bu nasıl bir bakan olabilir?'

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, onlara 'teröristler' diye hitap etmesine de tepki gösteren Durmaz, İsrail'in kavramlar üzerinden çok fazla iftira ve manipülasyonlarda bulunduğunu söyledi.

Durmaz, uluslararası hukuku hiçe sayan, uluslararası sularda insani yardım taşıyan gemilere müdahale eden ve Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımla ilgili yasalarını tanımayan İsrail'in, yasa dışı ablukayı kırmayı isteyen aktivistleri 'terörist' olarak nitelemesinin 'manidar' olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan'ın tavrına tepki gösteren Durmaz, 'Dünya bu muamele tarzını görmeli. Bu nasıl bir bakan olabilir? Bu nasıl bir görevli olabilir? Yaptığı muamele tarzı da dünya şunu gösteriyor, bunlar, kanunsuz ve kuralsız bir haydut devleti gibi hareket ediyor. Orada insani amaçlı bulunmuş aktivist arkadaşlarımıza hiçbir şekilde böyle bir muamele yapılamaz. Bunun ne hukukta ne de insanlıkta yeri var. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu da aslında İsrail'in ne kadar kötü bir devlet olduğunu ve asıl teröristin kim olduğunu da gösteren bir tavır.' diye konuştu.

Durmaz, İsrail'in bu muamele, iftira ve kara propagandaların aktivistlere eziyet etmek ve bundan sonra yapılacak insani girişimlerin önünü kesmek için bir tehdit amacı taşıdığını dile getirdi.

'İsrail, kendi yaptıklarını düzeltmedikçe, zulümden ve soykırımdan vazgeçmedikçe, hiçbir şekilde uyanmış olan bu küresel vicdanı ve dalgayı kıramayacak.' diyen Durmaz, bu durumun kendilerini daha fazla cesaretlendirdiğini ve çalışmaya teşvik ettiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, filoya ait teknelerde yardım bulunmadığını iddia etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan