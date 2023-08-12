İSTANBUL- Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda Türkiye’ye ait ezgileri de kullanan Yasmin Levy, 10 Ağustos’ta 3.500 kişiye Turkcell Vadi’de konser verdi. Yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesiyle Yasmin Levy, Piu Entertainment’ın 10. yıl konserlerinde Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği harmanladığı benzersiz müziği ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde her fırsatta Türkiye’nin ikinci evi olduğunu dile getiren sanatçı, Zeki Müren, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses’in kendisinin ilhamı olduğunu vurguladı.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy’nin müziğinde Türk müziğinin etkileri de çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Sefarad ve Latin ezgilerinin sıkça kullanıldığı, son dönemin en popüler dizilerinden Kulüp’ün de soundtracklerinde ‘’Adios Kerida’’ şarkısı ile yer alan Yasmin Levy, çok beğenilen şarkılarını Piu Entertainment organizasyonuyla bir kez daha sevenleriyle buluşturdu.

HABER: METE YILMAZ